Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Подозреваемый во взяточничестве начальник кузбасского ГУФСИН заключен под стражу

Сибирь
4 августа, 15:42 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 4, августа. /ТАСС

Константин Антонкин будет находиться в СИЗО в Новосибирской области

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 4 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд в Кемерово заключил под стражу до 1 октября 2017 года начальника ГУФСИН по региону Константина Антонкина, подозреваемого в получении взятки, передает корреспондент ТАСС с заседания суда.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу <…> до 1 октября 2017 года", - сказал судья Антон Донцов.

Подозреваемый будет находиться под стражей в СИЗО в Новосибирской области. Сам же Антонкин сказал журналистам, что знал о проводящийся в отношении него следственной проверки и вину не признает.

В отношении 48-летнего Антонкина, занимавшего пост руководителя регионального ГУФСИН с мая 2011 года, возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следственного управления, в 2012 году он предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение госконтракта на 60 млн рублей по разработке проектной документации для ремонтно-строительных работ следственного изолятора. За помощь обвиняемый попросил оформить ему в собственность участок земли и построить на нем дом, полагают следователи. Предприниматель на эти условия согласился, а начальник ГУФСИН убедил директора строительного управления ФСИН заключить контракт с этой фирмой, отмечало СУ СК.

Как сообщал ТАСС, в Кемеровской области впервые за последние 25 лет планировалось построить следственный изолятор на 500 мест в городе Белово в рамках федеральной программы "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2007-2016 гг. Первоначально планировалось начать работы в 2014 году. В январе 2014 сообщалось, что проект строительства нового СИЗО после госэкспертизы подешевел на 700 млн - до 1,8 млрд рублей. Тогда Антонкин сообщал, что из-за сложностей с финансированием возведение пенитенциарного учреждения решено начать с малого корпуса на 100 мест, при этом сроки сдвинулись на 2016 год.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
9
Команды из Марий Эл и Ставрополья стали победителями соревнований "Школа безопасности"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Саакашвили приехал в Польшу на годовщину Варшавского восстания
2
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
3
В Тюмени задержали мужчину, зарегистрировавшего 300 иностранцев в квартире
4
Источник: комитет по иностранным инвестициям США одобрил покупку "Морского старта" ГК S7
5
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
6
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
7
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
Темы дня
Новости партнеров
Реклама