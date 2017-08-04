Подозреваемый во взяточничестве начальник кузбасского ГУФСИН заключен под стражу

КЕМЕРОВО, 4 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд в Кемерово заключил под стражу до 1 октября 2017 года начальника ГУФСИН по региону Константина Антонкина, подозреваемого в получении взятки, передает корреспондент ТАСС с заседания суда.

"Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу <…> до 1 октября 2017 года", - сказал судья Антон Донцов.

Подозреваемый будет находиться под стражей в СИЗО в Новосибирской области. Сам же Антонкин сказал журналистам, что знал о проводящийся в отношении него следственной проверки и вину не признает.

В отношении 48-летнего Антонкина, занимавшего пост руководителя регионального ГУФСИН с мая 2011 года, возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). По версии следственного управления, в 2012 году он предложил директору строительной фирмы обеспечить заключение госконтракта на 60 млн рублей по разработке проектной документации для ремонтно-строительных работ следственного изолятора. За помощь обвиняемый попросил оформить ему в собственность участок земли и построить на нем дом, полагают следователи. Предприниматель на эти условия согласился, а начальник ГУФСИН убедил директора строительного управления ФСИН заключить контракт с этой фирмой, отмечало СУ СК.

Как сообщал ТАСС, в Кемеровской области впервые за последние 25 лет планировалось построить следственный изолятор на 500 мест в городе Белово в рамках федеральной программы "Развитие уголовно-исполнительной системы на 2007-2016 гг. Первоначально планировалось начать работы в 2014 году. В январе 2014 сообщалось, что проект строительства нового СИЗО после госэкспертизы подешевел на 700 млн - до 1,8 млрд рублей. Тогда Антонкин сообщал, что из-за сложностей с финансированием возведение пенитенциарного учреждения решено начать с малого корпуса на 100 мест, при этом сроки сдвинулись на 2016 год.