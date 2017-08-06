Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Сибири в связи с ветром и грозами

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение в связи с ожидающимися ливнями, грозами и шквальным ветром скоростью до 23 м/с объявлено в пяти регионах Западной Сибири.

"По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 августа по области и городу ожидаются дожди, местами сильные дожди, ливни, в отдельных районах грозы, днем град, усиление ветра 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с", - сообщает ГУ МЧС по Томской области.

МЧС прогнозирует подтопление низких участков местности, подвальных помещений, нарушение работы транспорта, повреждение линий электропередачи. Непогоду спасатели рекомендуют пережидать в помещении, оказавшись на улице, избегать рекламных щитов и других ненадежно закрепленных конструкций.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, помимо Томской области, непогода ожидается еще в четырех региона Западной Сибири - Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Синоптики прогнозируют грозы, град, ветер со скоростью 18-23 м/с, а в высокогорье Республики Алтай - до 31 м/с.

При этом, отмечает Гидрометцентр, в южных районах Алтайского края сохранится жаркая погода, температура воздуха достигнет 30 градусов.