Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Сибири в связи с ветром и грозами

Сибирь
6 августа, 11:21 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 6, августа. /ТАСС

МЧС предупреждает о подтоплении низких участков местности, нарушении работы транспорта и повреждениях линий электропередачи

Поделиться
Материал из 1 страницы

НОВОСИБИРСК, 6 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение в связи с ожидающимися ливнями, грозами и шквальным ветром скоростью до 23 м/с объявлено в пяти регионах Западной Сибири.

"По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 августа по области и городу ожидаются дожди, местами сильные дожди, ливни, в отдельных районах грозы, днем град, усиление ветра 10-15 м/с, местами порывы 18-23 м/с", - сообщает ГУ МЧС по Томской области.

МЧС прогнозирует подтопление низких участков местности, подвальных помещений, нарушение работы транспорта, повреждение линий электропередачи. Непогоду спасатели рекомендуют пережидать в помещении, оказавшись на улице, избегать рекламных щитов и других ненадежно закрепленных конструкций.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, помимо Томской области, непогода ожидается еще в четырех региона Западной Сибири - Новосибирской и Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай. Синоптики прогнозируют грозы, град, ветер со скоростью 18-23 м/с, а в высокогорье Республики Алтай - до 31 м/с.

При этом, отмечает Гидрометцентр, в южных районах Алтайского края сохранится жаркая погода, температура воздуха достигнет 30 градусов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Байкал: экологические проблемы великого озера
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Fox: девятилетний американец ответил на объявление о приеме на работу в NASA
2
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
3
"Удар под дых": США добились ужесточения санкций СБ ООН против КНДР
4
Ведущего Fox News отстранили за неподобающее поведение
5
На украинско-польской границе СБУ и Погранслужба ведут поиски Саакашвили
6
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
7
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама