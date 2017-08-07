Четыре человека погибли при пожаре в иркутском городе Зима

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ИРКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Пожар в деревянном доме в городе Зиме Иркутской области унес жизни четырех человек, сообщили в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
"Минувшей ночью в городе Зиме произошел пожар в жилом деревянном доме, на котором погибли четыре человека. В настоящее время над установлением причины и обстоятельств пожара работают дознаватели и сотрудники испытательной пожарной лаборатории", - сказали в пресс-службе.
По данным ведомства, cообщение о пожаре поступило ночью от соседей. На момент прибытия пожарных огнем была охвачена внутренняя часть дома, кровля, веранда и припаркованный возле дома автомобиль. Очевидцы сообщили, что в доме могут находиться люди. Локализовать возгорание удалось в течение нескольких минут, погибшие были найдены спасателями в ходе тушения.
По предварительной информации, пожар начался с веранды, возможно, из-за неосторожного обращения с огнем.
"Из опроса свидетелей стало известно, что на пожаре погибла семья из трех человек - мать, отец и их взрослый сын, а также гостившая у них женщина. С мужчиной, являющимся мужем гостьи, в настоящее время работает следствие. Он присутствовал на месте трагедии в состоянии сильного алкогольного опьянения", - добавили в областном главке.