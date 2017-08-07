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Апелляцию по резонансному делу бывшего алтайского вице-губернатора рассмотрят в сентябре

Сибирь
7 августа, 8:39 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 7, августа. /ТАСС

Юрий Денисов был признан виновным в получении взяток, в том числе в крупном и особо крупном размерах, ему было назначено восемь лет и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима

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БАРНАУЛ, 7 августа. /ТАСС/. Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор бывшему заместителю губернатора Алтайского края Юрию Денисову и его супруге пройдет 15 сентября. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Барнаула.

"Адвокаты Юрия Денисова и его супруги добиваются пересмотра вынесенного приговора. Они подали апелляцию, и Алтайский краевой суд рассмотрит ее 15 сентября 2017 года. Скорее всего, они будут добиваться отмены приговора", - уточнили в суде.

Как сообщалось ранее, Денисов был признан виновным в получении взяток, в том числе в крупном и особо крупном размерах. Ему было назначено восемь лет и один месяц лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 4,5 млн рублей. Его супруга Татьяна Денисова получила пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в три года со штрафом 1,7 млн рублей.

По данным следствия, с ноября 2009 года по март 2016 года бывший заместитель губернатора Алтайского края, начальник главного управления образования и молодежной политики Денисов получал от руководителей трех подведомственных ему учреждений системы образования взятки. За это он подписывал недостоверные финансовые документы по расходованию субсидий из федерального и краевого бюджетов на поддержку реализации мероприятий федеральных целевых программ на развитие образования, а также принимал определенные кадровые решения.

По данным СУ СК по региону, Денисов получал средства лично и через посредника. В общей сложности было выявлено четыре эпизода получения взяток на общую сумму более 2,5 млн рублей. Посредником в получении большинства взяток выступала супруга обвиняемого - 4 марта 2016 года при получении очередной части взятки в 200 тыс. рублей ее задержали сотрудники УФСБ региона. Суд наложил арест на имущество супругов на сумму более 12 млн рублей.

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