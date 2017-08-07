Суд выберет меру пресечения для мэра Черногорска в Хакасии

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КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Суд выберет меру пресечения для мэра Черногорска (Хакасия) Василия Белоногова, задержанного по подозрению в злоупотреблении полномочиями, 8 августа. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя республиканского управления Следственного комитета Татьяна Ощепкова.
"Суд выберет меру пресечения для задержанного главы города завтра", - сказала она.
В субботу, 5 августа, Следственный комитет сообщил о задержании Белоногова по подозрению в злоупотреблении полномочиями. По версии следователей, мэр в период с октября 2016 года по июнь 2017 год организовал строительно-монтажные работы на автомойке на участке своей жены. Строительство велось в том числе и силами муниципального предприятия Черногорска.