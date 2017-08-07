Работа шахты "Заречная" в Кузбассе приостановлена из-за высокого содержания окиси углерода

ТАСС, 7 августа. Специалисты обнаружили превышение нормы содержания окиси углерода (CO) на шахте "Заречная" в г. Полысаево Кемеровской области. В шахте находились более 150 человек, которые вышли на поверхность, сообщило в понедельник Минэнерго РФ.

"7 августа на шахте ОАО "Шахта Заречная" в лаве №1302 зафиксировано превышение содержания СО. Горный диспетчер вызвал подразделения ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть - прим. ТАСС). В шахте находилось 155 человек, на аварийном участке - семь человек, все люди самостоятельно вышли на поверхность. Работа шахты по добыче угля приостановлена", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.

Для обследования горных выработок и прокладки шланга для дистанционного отбора проб воздуха в шахту направлены горноспасатели, сообщает Минэнерго РФ.