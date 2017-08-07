Работа шахты "Заречная" в Кузбассе приостановлена из-за высокого содержания окиси углерода

Тарпищев: победа в паре на Уимблдоне способствовала успеху Макаровой в ВашингтонеСпорт 7 августа, 13:09
СК возбудил уголовное дело о подтоплении на руднике "Мир" в ЯкутииПроисшествия 7 августа, 13:07
Исследование: Месси является лучшим футболистом в истории чемпионата ИспанииСпорт 7 августа, 12:57
Более 60% британцев не одобряют действия правительства Мэй на переговорах по BrexitМеждународная панорама 7 августа, 12:50
Дом Наркомфина в Москве отреставрируют через два годаМосква 7 августа, 12:38
Комиссия РФС рассмотрит работу судьи Николаева в матче "Краснодар" - "Урал"Спорт 7 августа, 12:36
Войска радиационной, химической и биозащиты РФ получат роботов нового поколения до 2020 г.Армия и ОПК 7 августа, 12:34
В работе Facebook и Instagram произошел сбойОбщество 7 августа, 12:32
Федерация бокса России может ввести контракты для спортсменов сборнойСпорт 7 августа, 12:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 7 августа. Специалисты обнаружили превышение нормы содержания окиси углерода (CO) на шахте "Заречная" в г. Полысаево Кемеровской области. В шахте находились более 150 человек, которые вышли на поверхность, сообщило в понедельник Минэнерго РФ.
"7 августа на шахте ОАО "Шахта Заречная" в лаве №1302 зафиксировано превышение содержания СО. Горный диспетчер вызвал подразделения ВГСЧ (военизированная горноспасательная часть - прим. ТАСС). В шахте находилось 155 человек, на аварийном участке - семь человек, все люди самостоятельно вышли на поверхность. Работа шахты по добыче угля приостановлена", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства.
Для обследования горных выработок и прокладки шланга для дистанционного отбора проб воздуха в шахту направлены горноспасатели, сообщает Минэнерго РФ.