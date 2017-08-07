Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Омске почти на четыре года осужден экс-чиновник, оставивший без жилья 99 дольщиков

Сибирь
7 августа, 13:59 UTC+3 ОМСК ОМСК 7, августа. /ТАСС

Бывший директор "Агентства жилищного строительства Омской области" Андрей Котов был признан виновным в превышении должностных полномочий

Поделиться
Материал из 1 страницы

ОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Бывший директор бюджетного учреждения "Агентство жилищного строительства Омской области" Андрей Котов приговорен к 3 годам и 10 месяцам колонии за превышение должностных полномочий, в результате чего 99 дольщиков остались без приобретенного жилья, сообщила в понедельник ТАСС старший помощник прокурора области Татьяна Булихова.

"Первомайский районный суд г. Омска приговорил бывшего директора "Агентства жилищного строительства Омской области" к 3 годам 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" и взят под стражу в зале суда, - уточнила Булихова.

Суд запретил также бывшему чиновнику в течение 2 лет 6 месяцев занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационной и административно-хозяйственной деятельности.

По ее словам, в период с 2013 по 2015 гг. Котов передал подрядчику ООО "Спецэлектромонтаж" на строительство дома более 156 млн рублей, часть которых принадлежала 99 гражданам в рамках долевого участия в строительстве. При этом чиновник подписал все документы, подтверждающие полное завершение строительных работ, осознавая, что при возведении здания допущены грубые ошибки и дом к сдаче в эксплуатацию не готов.

В результате на объекте не были выполнены работы на сумму более 18,6 млн рублей, а дом так и не был сдан в эксплуатацию.

Булихова отметила, что в отношении директора ООО "Спецэлектромонтаж" также было возбуждено уголовное дело, однако он скончался. Для завершения строительства дома органы исполнительной власти на аукционе выбрали нового подрядчика, который в настоящий момент проводит строительную экспертизу для оценки состояния здания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рябков: Трамп проводит более жесткий внешнеполитический курс, чем его предшественник
2
СМИ: конфиденциальная переписка финской полиции о визите Путина попала к гражданскому лицу
3
Лунное затмение. Досье
4
СК возбудил уголовное дело о подтоплении на руднике "Мир" в Якутии
5
Евросоюз предложил РФ перенести переговоры по транзиту газа через Украину на октябрь
6
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
7
Агент: вратарь "Зенита" Лодыгин недоволен своим положением в клубе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама