Десятидневная норма осадков выпала в Томске за полчаса

ТОМСК, 7 августа. /ТАСС/. Более 16 мм осадков выпало в Томске за полчаса в понедельник - это декадная норма для августа, сообщила ТАСС начальник отдела метеорологии областного гидрометцентра Светлана Рюхтина.

"За 37 минут выпало 16,4 мм. Это сильный дождь, при этом была умеренная гроза. Выпало где-то около декадной нормы осадков для первой половины августа", - сказала она.

Пользователи соцсетей пишут, что из-за дождя в Томске подтопило некоторые центральные улицы и одну из основных развязок. В некоторых местах, по их данным, вода доходила до середины колеса автомобилей.

Представитель мэрии сообщил ТАСС, что ситуация нормализовалась в течение часа. Информации о подтоплении зданий в дежурные службы не поступало, трижды горожане жаловались на плохую работу ливневой канализации.

Согласно материалам сайта госзакупок, ещё осенью 2016 года мэрия Томска рассчитывала получить генеральную схему городских ливневок, которая позволила бы понять их расположение уточнить, в каком они состоянии. Однако весной этого года городские власти заявили, что подрядчик не справился с работой, и генплан не готов.