В Иркутской области предложили ввести электронную очередь на паром до Ольхона

ИРКУТСК, 7 августа. /ТАСС/. Мэр Ольхонского района Иркутской области Андрей Тыхеев предлагает ввести электронную очередь на паром до острова Ольхона, где неделей ранее из-за поломки одного из трех паромов скопилось большое количество туристов, которым в ожидании возможности попасть на паром приходилось ночевать прямо в машинах.

В настоящее время перевозку местных жителей и туристов от населенного пункта Сахюрта в Иркутской области до Ольхона осуществляют три парома ("Дорожник", "Ольхонские ворота" и выходивший недавно из строя "Семен Батагаев"), пик нагрузок на которые приходится в июле и августе. По мнению мэра, увеличить число паромов на Малом море (пролив между Ольхоном и "большой землей" - прим. ТАСС) невозможно технически - для этого не приспособлены причальные сооружения - да и просто нецелесообразно: нагрузки на переправу по пассажиропотоку снижаются вместе с летней туристической активностью.

"Электронная очередь позволила бы людям подъезжать к парому непосредственно перед отправлением их рейса, на переправе перестал бы скапливаться "караван" машин. Кроме того, заранее зная о пробках на переправе, туристы могли бы выбирать другие места отдыха на побережье", - сказал Тыхеев корреспонденту ТАСС.

По его словам, с антропогенной нагрузкой Ольхон не справляется уже сейчас, а она, по экспертным прогнозам, в ближайшие годы только продолжит расти. "Туристический поток с острова пора переориентировать на другие территории Байкала, в частности на юг, где более развита транспортная инфраструктура, а также вводить в Иркутской области и Бурятии туристический сбор, который позволил бы нам направлять средства на обустройство местности", - полагает чиновник.

Комментарием оператора паромной переправы, компании "Истлэнд", о возможности введения электронной очереди ТАСС на данный момент не располагает. По информации Тыхеева, расчеты стоимости такого проекта пока не произведены.

Недостатки инфраструктуры

Проблема с паромным сообщением в период туристического пика беспокоит местных жителей и туристов не меньше, чем отсутствие на острове асфальтированной дороги, отмечает мэр района.

"Отсутствие асфальта на 40-километровой дороге от паромной переправы к Хужиру (самое большое поселение на острове Ольхона - прим. ТАСС) - очень серьезная инфраструктурная проблема, и после внимания президента мы, безусловно, рассчитываем на ее решение. Но для того чтобы проехать по острову, до него еще нужно добраться, а это в условиях летнего туристического бума на Байкале сделать порой крайне сложно", - отмечает Тыхеев.

По его словам, недавний выход из строя парома "Семен Батагаев", вынудивший туристов ночевать на переправе, лишь вскрыл многолетнюю системную проблему, которая сказывается и на местных жителях, и на туристах, посещающих "визитную карточку" Байкала.

Согласен с ним депутат Госдумы от Иркутской области Михаил Щапов, который считает, что вопрос со строительством дороги на Ольхоне должен быть увязан с решением вопроса о туризме на острове. "Мы все прекрасно понимаем, что как только до Хужира появится хорошая трасса, число автотуристов еще возрастет. Поэтому, прежде чем мы примемся строить дорогу, надо продумать, что мы будет делать с потоком отдыхающих - строить перехватывающую парковку, вводить квоты на посещение острова, запреты на въезд или как-то иначе регулировать трафик", - сказал парламентарий корр. ТАСС.

Отсутствие контроля

Причиной огромных очередей на ольхонской переправе является отсутствие контроля за выездом на паром, считает лидер инициативной группы, организовавшей систему гражданского контроля "Добросовестная очередь" Наталья Крюкова.

"Традиционно правом внеочередного въезда пользуются жители острова, однако вместе с ними параллельную очередь образуют недобросовестные туристы, частные микроавтобусы, выдающие себя за маршрутные транспортные средства, и предприниматели. Их право пользоваться льготным проездом не установлено законом: это дорога общего пользования. Кроме того, наличие регистрации у тех, кто представляется "местными", никто не проверяет - сотрудники компании "Истлэнд" не имеют на это права, а полиция вмешивается в ситуации, только когда дело доходит до драк. В итоге основная очередь может стоять без продвижения по несколько часов, а на паром попадают только через "теневую", - считает активистка.

Мэр района пояснил ТАСС, что администрация неоднократно обращалась в правоохранительные органы с просьбой в период пиковой нагрузки на переправу обеспечить постоянную охрану транспортного объекта, однако этого так и не было сделано.

В пятницу президент России Владимир Путин на совещании по вопросам экологического развития байкальской природной территории потребовал достроить дорогу на Ольхоне на озере Байкал, о которой шла речь во время "Прямой линии". Тогда жители Хужира пожаловались на то, что несмотря на активное развитие туризма на этой территории они до сих пор чувствуют себя оторванными от цивилизации.

В ходе совещания Путин поинтересовался у губернатора Сергея Левченко, как продвигается решение обозначенных ранее проблем, в частности с дорогой. В ответ Левченко, сославшись на невозможность добычи гравия на острове в границах Прибайкальского нацпарка, пообещал в ближайшее время представить расчеты стоимости строительства дороги.