Покупатели квартир в крупном долгострое в Новосибирске приостановили голодовку до сентября

НОВОСИБИРСК, 7 августа. /ТАСС/. Инициативная группа покупателей квартир в долгострое на улице Тульской в Новосибирске приостановила голодовку до сентября. При этом дольщики не исключают, что продолжат акцию в Москве, сообщил в понедельник ТАСС один из членов инициативной группы Виталий Грибанов.

"Сегодня я направил письма по поводу прекращения голодовки губернатору и в Министерство строительства [региона]. Ждем от них письменного подтверждения намерения нам помогать, которое было озвучено на встрече 2 августа", - сказал он.

По словам Грибанова, инициативная группа готовит акции в Москве.

"Депутаты Госдумы и сотрудники администрации президента и Генпрокуратуры РФ 1 сентября выходят из отпусков, 1-5 сентября мы обзваниваем участников и едем в Москву, потому что здесь мы свои вопросы решить, к сожалению, не можем никак. Мы готовимся, плакаты изготавливаем, будут от 5 до 10 человек. Будут одиночные и не одиночные пикеты, возможно продолжение голодовки именно там", - сказал Грибанов.

Как сообщалось ранее, 2 августа губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий провел у здания правительства региона встречу с объявившими голодовку дольщиками из Новосибирска и пообещал им договориться через мэрию с застройщиком о резервировании для них квартир, которые ранее предполагалось продать для завершения строительства объекта.

История долгостроя

Жители Новосибирска, вложившие деньги в долгострой на улице Тульской, объявили 24 июля о возобновлении голодовки в центре города. Ее участники требуют проведения строительно-монтажного аудита и отставки министра строительства Новосибирской области Сергея Боярского. Предыдущая их голодовка длилась с 5 по 8 июня и закончилась подписанием соглашения о намерениях между участниками акции и региональным правительством, которое, по их словам, не было выполнено.

Строительство дома на Тульской улице началось в 2004 году, но было остановлено из-за проблем застройщика. Покупатели квартир тогда также вышли на голодовку, добившись в 2011 году назначения нового застройщика - ООО "Баутехник". Были проданы еще десятки квартир, но с одними покупателями заключили договоры долевого участия, а с другими только предварительные, так и не оформив их должным образом.

В июне текущего года был заключен договор с новым генподрядчиком - СМУ-9, строительство дома планируют завершить к началу 2019 года, квартиры в нем получат около 500 дольщиков. По данным мэрии Новосибирска, ведется работа с еще примерно 100 дольщиками, которые не имеют договора участия в долевом строительстве и статуса "обманутый дольщик", но подписали с бывшим подрядчиком предварительные соглашения. Их статус будет подтвержден в рамках уголовного дела, затем мэрия подпишет с ними соглашения, однако предполагалось, что, скорее всего, квартиры они получат уже в других новостройках.