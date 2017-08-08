Режим ЧС введен в Бурятии из-за сложной пожароопасной обстановки

УЛАН-УДЭ, 8 августа. /ТАСС/. Власти Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за сложной пожароопасной обстановки. Об этом сообщили во вторник в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

"Указом временно исполняющего обязанности главы Бурятии введен режим чрезвычайной ситуации в лесах республики, возникшей вследствие лесных пожаров", - уточнили в ведомстве.

Доступ в лес сейчас на территории региона категорически запрещен, в том числе для сбора грибов, ягод и прочих дикоросов, а также для отдыха вне туристических баз, санаториев и оздоровительных учреждений. "Штраф за нарушение запрета составляет от четырех до пятисот тысяч рублей", - отметили в ведомстве.

По последним данным, возгорания в республике распространились на 1 тыс. га, с огнем борются более 800 человек.

Пожароопасный период в Бурятии в этом году начался в апреле. Первый раз режим ЧС действовал с 13 июня по 24 июля.