Суд в Новосибирске смягчил приговор экс-главе филиала Геофизической службы СО РАН

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Новосибирский областной суд смягчил приговор осужденному за хищение 28 млн рублей экс-директору филиала Геофизической службы Сибирского отделения РАН Александру Еманову, сократив срок отбывания наказания с 5 лет до 2 лет и 2 месяцев колонии. Об этом сообщили во вторник в суде.

"Приговор Советского районного суда города Новосибирска в отношении Еманова А. Ф. был изменен, назначенное Еманову наказание по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") смягчено до 2 лет лишения свободы за каждое преступление (в деле фигурируют два эпизода - прим. ТАСС). Окончательно по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний Еманову назначено 2 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в материалах суда.

В мае 2017 года суд приговорил Еманова к пяти годам колонии, признав виновным в хищении 28 млн рублей. Как ранее сообщалось, возглавляемый Емановым Алтае-Саянский филиал ГС СО РАН выполнял сейсмические исследования на территории Республики Саха (Якутия) по госконтракту, заключенному с ФГУП "Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и минерального сырья" (ФГУП "СНИИГГиМС"). При этом ряд работ филиал ГС СО РАН поручил выполнить субподрядчику - ООО "Геотех". Следствием и судом установлено, что Еманов договорился с директором "Геотеха" о перечислении предприятию последнего 8,02 млн рублей за работы, которые фактически выполнены филиалом ГС СО РАН. Эти деньги впоследствии были переведены на счета фирм- однодневок и обналичены.

По аналогичной преступной схеме Еманов и директор "Геотеха" в 2013 году похитили 19,5 млн рублей, предоставленных филиалу ГС СО РАН заказчиком (ФГУП "СНИИГГиМС") для выполнения сейсмических исследований на территории Магаданской области. В отношении директора "Геотеха" уголовное дело выделено в отдельное производство, так как он скрылся от следствия.

Еманов также признан виновным в легализации похищенного: он внес деньги на свои банковские счета, смешав их с легально полученным доходом, а затем приобрел за счет общей суммы квартиру. В ходе следствия она была арестована вместе с жилым домом, земельным участком, принадлежащими Еманову долями в праве собственности на четыре других объекта недвижимости и тремя машинами.