В Байкальске восстановлено горячее водоснабжение

ИРКУТСК, 8 августа. /ТАСС/. Подача воды в летнее время впервые за два года восстановлена в Байкальске Иркутской области, жители которого на минувшей неделе пожаловались на нерешенные проблемы с горячим водоснабжением, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

По данным пресс-службы, из аварийно-технического запаса региона Байкальску было выделено 1,5 тонны угля.

"Уголь получили, горячая вода появилась. В целом подготовка к отопительному сезону проходит в штатном режиме. Тревог нет", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на мэра города Василия Темгеневского.

В 2017 году Байкальску предоставлена субсидия из областного бюджета на сумму около 54 млн рублей для софинансирования мероприятий по реконструкции системы теплоснабжения. Еще около 3 млн рублей запланировано на разработку и актуализацию схемы теплоснабжения города. "За последние семь лет в Байкальске обанкротились пять управляющих компаний. При этом их учредителями и руководителями выступают одни и те же лица", - подчеркнули в правительстве региона.

Петиция за реконструкцию ТЭЦ

1 августа около 300 жителей Байкальска подписали петицию (копию документа имеется в распоряжении ТАСС) с требованием строительства нового теплоисточника на берегу Байкала взамен старой ТЭЦ бывшего градообразующего предприятия. Местные жители призвали власти перестать тратить бюджетные средства на поддержание неработоспособной ТЭЦ и реализовать новый экологичный проект, предусмотренный федеральным бюджетом.

"ТЭЦ БЦБК (Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, закрыт осенью 2013 года - прим. ТАСС) изначально была рассчитана на мощности комбината. Для отопления только города она убыточна и неэффективна. Оборудование на теплоисточнике требует срочной замены", - отмечается в документе. В петиции жители моногорода также пожаловались на то, что второе лето подряд в Байкальске целиком прекращают подачу горячей воды.

14-тысячный моногород Байкальск в Слюдянском районе Иркутской области отапливается за счет бывшей угольной ТЭЦ БЦБК, переданной в муниципальную собственность в 2013 году. В январе 2015 года предыдущие иркутские власти приняли решение о строительстве в Байкальске электроугольной котельной взамен прежнего неэффективного теплоисточника, рассчитанного на нужды закрывшегося производства. Начало строительства нового теплоисточника было запланировано на конец 2015 - начало 2016 года.

Однако этот проект был признан нежелательным после смены правительства региона осенью 2015 года. Окончательно определиться с проектом строительства теплоисточника в Байкальске действующие власти планировали к лету этого года.