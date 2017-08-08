В Красноярске разработана установка, повышающая качество хранения нефти

КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. Мобильная установка для очистки нефтяных резервуаров от донных отложений, что позволит повысить качество хранения углеводородов и снизить экологические риски, изобретена в Сибирском федеральном университете (СФУ). Об этом во вторник сообщили в пресс- службе правительства Красноярского края.

"Антон Мельников и Анастасия Селина (магистранты СФУ - прим. ТАСС) предложили к использованию модель на основе исключительно отечественных комплектующих. Новая технология позволит предприятиям нефтяной отрасли значительно снизить трудозатраты в процессе обслуживания месторождений. Мобильная установка для регулярной резервуарной зачистки обеспечит надежное хранение и технологическую чистоту нефтепродукта", - сообщили в региональном правительстве.

Кроме того, по информации разработчиков, в случае введения в эксплуатацию инновационного комплекса повысится уровень безопасности производства, увеличится процент рентабельности месторождения, а также будет минимизирован экологический ущерб.

По словам Мельникова, в ходе анализа рынка нефтяного оборудования установлено, что более 70% приборов, применяемых российскими нефтяными компаниями, - зарубежные. Предполагается, что экономическая выгода от введения в эксплуатацию мобильного комплекса отечественного производства составит более 70 млн рублей за шесть лет.

"Для подбора эффективного отечественного оборудования мы исследовали пробы воды и донных отложений. Получив результаты, мы направили запросы потенциальным поставщикам. В результате была проведена комплексная работа по оценке экономической эффективности и анализ рисков при внедрении мобильной установки", - отметил Мельников.