Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки выросла до 126,3 тыс. га

Мутко: российские легкоатлеты здорово выступают на чемпионате мира в ЛондонеСпорт 8 августа, 10:22
"Счастье наступает внизу". Как советские альпинисты покоряли ЭверестОбщество 8 августа, 10:10
Мутко назвал выдающимся выступление легкоатлета Шубенкова на чемпионате мираСпорт 8 августа, 10:09
Nikkei: японские ученые предлагают массово производить тромбоциты из iPS-клетокНаука 8 августа, 10:08
Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел на свободуПроисшествия 8 августа, 9:59
Тукманов: финансовое состояние "Торпедо" позволяет решать задачу по выходу в ФНЛСпорт 8 августа, 9:28
THR: хакеры выложили в интернет секретные сведения канала HBO о сериале "Игра престолов"Культура 8 августа, 9:25
Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратурыКультура 8 августа, 9:09
Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки выросла до 126,3 тыс. гаСибирь 8 августа, 9:08
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УЛАН-УДЭ, 8 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока за сутки возросла со 104,7 тыс. до 126,3 тыс. га, сообщили во вторник в федеральной Авиалесоохране.
"За сутки площадь возгораний увеличилась на 21,6 тыс. га. Основной рост площадей произошел в Сибири: в Красноярском крае и Иркутской области", - уточнили в ведомстве.
В Красноярском крае площадь лесных пожаров возросла с 16,1 тыс. га до 30,7 тыс. га, из них 1 тыс. га - в Тунгусском заповеднике. Тушат огонь более 400 человек, обстановка, как сообщили в Лесопожарном центре региона, находится под контролем. "Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Большая часть пожаров зафиксирована в труднодоступных территориях", - отметили в ведомстве.
В Иркутской области рост общей площади природных пожаров за сутки составил 6,5 тыс. га - с 14,6 тыс. до 21 тыс. га. В тушении принимают участие свыше 400 человек, для переброски пожарных-десантников и необходимого груза к местам возгораний задействована авиация.
В Бурятии, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства, зарегистрировано семь очагов на площади около 1 тыс. га. Самый крупный очаг - 500 га - зафиксирован в Прибайкальском районе, там с огнем борются 86 человек. "Локализован пожар в Забайкальском национальном парке на 7 га, второй очаг продолжает действовать на площади около 160 га", - добавили в ведомстве. В Забайкальском крае зарегистрирован один лесной пожар на площади 85 га, еще два возгорания локализованы на 4,5 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в региональном Минприроды.
В Якутии зарегистрированы 42 лесных пожара на общей площади 73,2 тыс. га, в том числе на 90 га природного парка "Ленские столбы". Пожары на площади 50 га также отмечены в Чукотском автономном округе.