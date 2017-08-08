Площадь пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке за сутки выросла до 126,3 тыс. га

УЛАН-УДЭ, 8 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров на территории Сибири и Дальнего Востока за сутки возросла со 104,7 тыс. до 126,3 тыс. га, сообщили во вторник в федеральной Авиалесоохране.

"За сутки площадь возгораний увеличилась на 21,6 тыс. га. Основной рост площадей произошел в Сибири: в Красноярском крае и Иркутской области", - уточнили в ведомстве.

В Красноярском крае площадь лесных пожаров возросла с 16,1 тыс. га до 30,7 тыс. га, из них 1 тыс. га - в Тунгусском заповеднике. Тушат огонь более 400 человек, обстановка, как сообщили в Лесопожарном центре региона, находится под контролем. "Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Большая часть пожаров зафиксирована в труднодоступных территориях", - отметили в ведомстве.

В Иркутской области рост общей площади природных пожаров за сутки составил 6,5 тыс. га - с 14,6 тыс. до 21 тыс. га. В тушении принимают участие свыше 400 человек, для переброски пожарных-десантников и необходимого груза к местам возгораний задействована авиация.

В Бурятии, по данным Республиканского агентства лесного хозяйства, зарегистрировано семь очагов на площади около 1 тыс. га. Самый крупный очаг - 500 га - зафиксирован в Прибайкальском районе, там с огнем борются 86 человек. "Локализован пожар в Забайкальском национальном парке на 7 га, второй очаг продолжает действовать на площади около 160 га", - добавили в ведомстве. В Забайкальском крае зарегистрирован один лесной пожар на площади 85 га, еще два возгорания локализованы на 4,5 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет, сообщили в региональном Минприроды.

В Якутии зарегистрированы 42 лесных пожара на общей площади 73,2 тыс. га, в том числе на 90 га природного парка "Ленские столбы". Пожары на площади 50 га также отмечены в Чукотском автономном округе.