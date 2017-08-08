Около 4 млрд рублей инвестируют в молочную отрасль в Новосибирской области за пять лет

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Объем инвестиций в молочную промышленность Новосибирской области в ближайшие пять лет составит около 4 миллиардов рублей, сообщила во вторник заместитель министра сельского хозяйства региона Лариса Яркова.

"Мы прогнозируем объем инвестиций в молочную промышленность региона около четырех миллиардов рублей, в том числе три с половиной миллиарда - за счет собственных средств предприятий", - сказала она, выступая в рамках мероприятий, посвященных VI автопробегу "Дорогу молоку!", который проходит в регионе 7-8 августа.

Яркова добавила, что, согласно проекту стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области на период до 2025 года, предполагается увеличить производство молока, повысить качество и уменьшить сезонность его производства за счет модернизации и внедрения новейших технологий. Это обеспечит рост производства молочных продуктов в 2025 году в 1,4 раза. К этому времени предполагается построить два комплекса по переработке молока и провести реконструкцию и модернизацию 10 существующих производств.

В сельскохозяйственных организациях Новосибирской области содержатся 129 тысяч так называемых молочных коров. По этому показателю регион по итогам полугодия занял второе место после Татарстана. В настоящее время на территории Новосибирской области в производстве молока участвуют 283 хозяйства. Молочная отрасль региона представлена также 48 предприятиями по производству молочной продукции.