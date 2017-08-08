Из Перми возобновляются прямые перелеты до Новосибирска

ПЕРМЬ, 8 августа. /ТАСС/. Авиакомпания S7 возобновляет прямые перелеты из Перми в Новосибирск. Продажа билетов на рейсы в этом направлении открыта во вторник, сообщила пресс- служба пермского аэропорта Большое Савино.

"Перелеты будут осуществляться с 1 сентября 2017 года два раза в неделю на воздушном судне типа Embraer-170. Стоимость перелета Пермь - Новосибирск составит от 5555 рублей на одного пассажира, включая все таксы и сборы", - уточнили в аэропорту.

Ранее перелеты по маршруту Пермь - Новосибирск - Пермь выполняла авиакомпания "ЮВТ Аэро". В 2016 году пассажиропоток по этому направлению составил 1039 человек, с января по июнь 2017 года - 594 человека.

На прошлой неделе авиакомпания "Оренбуржье" также открыла продажу билетов на прямые рейсы из Перми в Киров. Эти рейсы, по данным аэропорта, являются субсидированными.