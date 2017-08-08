Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сибирские ученые разработали способ получения легких стройматериалов из золошлака

Сибирь
8 августа, 11:12 UTC+3 ТАСС

Технология основана на переработке отходов деятельности ТЭЦ и металлургической промышленности, ежегодный прирост которых составляет миллионы тонн

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 8 августа. Специалисты Томского госуниверситета (ТГУ) создали принципиально новую технологию изготовления стройматериалов из отходов ТЭЦ и металлургической промышленности, сообщила во вторник пресс-служба вуза. Технология позволит производить на основе шлаковых отложений дешевые пористые материалы, которых пока нет на российском рынке и в СНГ.

"Технология основана на переработке шлаковых отложений - отходов деятельности ТЭЦ и металлургической промышленности, ежегодный прирост которых составляет миллионы тонн. Вместе с новосибирским предприятием сотрудники Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ ТГУ) разработали способ получения алгопорита - искусственного пористого заполнителя для создания легких бетонов, которого сегодня нет на рынке России и стран СНГ", - говорится в сообщении.

Материал позволяет производить бетон, который легче стандартного на 20-50%. Применение таких пористых материалов, отмечают ученые, снижает теплоотдачу зданий, повышает уровень их теплозащиты и паропроницаемости.

"Потребность в этих материалах на рынке очень высока, поэтому, организовав линию по переработке золошлака, промышленные предприятия могут не только сэкономить на захоронении отходов, но и получить дополнительный доход", - цитирует пресс-служба директора по развитию ИХТЦ ТГУ Илью Мазова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Процесс импортозамещения в РФ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Часть здания речного вокзала обрушилась в Твери
2
Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов вышел на свободу
3
Роспотребнадзор запускает горячую линию для пострадавших от вируса Коксаки в Турции
4
Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратуры
5
S&P: новые санкции против РФ усиливают неопределенность на рынке газа в ЕС
6
В Siemens считают выкуп поставленных в Крым турбин простым решением конфликта
7
Очередь фур на границе Литвы с Калининградской областью возросла до рекордной в этом году
Темы дня
Новости партнеров
Реклама