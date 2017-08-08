Сибирские ученые разработали способ получения легких стройматериалов из золошлака

ВЦИОМ: запрос общества на стабильность сменился запросом на переменыОбщество 8 августа, 11:49
В Челябинской области создадут новый заповедник на основе национального парка "Таганай"Новости Урала 8 августа, 11:40
Российские ученые разработали робота для отслеживания радиационной обстановки в АрктикеНаука 8 августа, 11:37
СМИ: "Сент-Этьен" арендует футболиста "Зенита" Эрнани с правом выкупа за €12 млнСпорт 8 августа, 11:25
Минобороны покажет на "Армии-2017" захваченное у террористов в Сирии оружиеАрмия и ОПК 8 августа, 11:23
Прерванное паводком в Приморье движение по Транссибу восстановленоПроисшествия 8 августа, 11:23
Мутко: тревожит, что в преддверии Лиги чемпионов "Спартак" не может найти свою игруСпорт 8 августа, 11:14
Легкоатлетка Ласицкене не будет жить в отеле с вирусной инфекциейСпорт 8 августа, 11:09
Полуфинал танкового биатлона в рамках АрМИ-2017. ВидеотрансляцияАрмия и ОПК 8 августа, 11:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 8 августа. Специалисты Томского госуниверситета (ТГУ) создали принципиально новую технологию изготовления стройматериалов из отходов ТЭЦ и металлургической промышленности, сообщила во вторник пресс-служба вуза. Технология позволит производить на основе шлаковых отложений дешевые пористые материалы, которых пока нет на российском рынке и в СНГ.
"Технология основана на переработке шлаковых отложений - отходов деятельности ТЭЦ и металлургической промышленности, ежегодный прирост которых составляет миллионы тонн. Вместе с новосибирским предприятием сотрудники Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ ТГУ) разработали способ получения алгопорита - искусственного пористого заполнителя для создания легких бетонов, которого сегодня нет на рынке России и стран СНГ", - говорится в сообщении.
Материал позволяет производить бетон, который легче стандартного на 20-50%. Применение таких пористых материалов, отмечают ученые, снижает теплоотдачу зданий, повышает уровень их теплозащиты и паропроницаемости.
"Потребность в этих материалах на рынке очень высока, поэтому, организовав линию по переработке золошлака, промышленные предприятия могут не только сэкономить на захоронении отходов, но и получить дополнительный доход", - цитирует пресс-служба директора по развитию ИХТЦ ТГУ Илью Мазова.