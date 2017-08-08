Сибирские ученые разработали способ получения легких стройматериалов из золошлака

ТАСС, 8 августа. Специалисты Томского госуниверситета (ТГУ) создали принципиально новую технологию изготовления стройматериалов из отходов ТЭЦ и металлургической промышленности, сообщила во вторник пресс-служба вуза. Технология позволит производить на основе шлаковых отложений дешевые пористые материалы, которых пока нет на российском рынке и в СНГ.

"Технология основана на переработке шлаковых отложений - отходов деятельности ТЭЦ и металлургической промышленности, ежегодный прирост которых составляет миллионы тонн. Вместе с новосибирским предприятием сотрудники Инжинирингового химико-технологического центра (ИХТЦ ТГУ) разработали способ получения алгопорита - искусственного пористого заполнителя для создания легких бетонов, которого сегодня нет на рынке России и стран СНГ", - говорится в сообщении.

Материал позволяет производить бетон, который легче стандартного на 20-50%. Применение таких пористых материалов, отмечают ученые, снижает теплоотдачу зданий, повышает уровень их теплозащиты и паропроницаемости.

"Потребность в этих материалах на рынке очень высока, поэтому, организовав линию по переработке золошлака, промышленные предприятия могут не только сэкономить на захоронении отходов, но и получить дополнительный доход", - цитирует пресс-служба директора по развитию ИХТЦ ТГУ Илью Мазова.