Аварийный участок шахты "Заречной" в Кузбассе планируется затопить

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КЕМЕРОВО, 8 августа. /ТАСС/. Специалисты планируют затопить аварийный участок шахты "Заречной" (ДЗО ООО "УК "Заречная"), где в понедельник были приостановлены работы из-за превышения концентрации угарного газа. Об этом сообщается во вторник на сайте Минэнерго РФ.
"Для обследования горных выработок и прокладки шланга для дистанционного отбора проб воздуха в шахту направлены горноспасатели. Разработан оперативный план № 2, предусматривающий затопление аварийного участка. Ведутся подготовительные работы", - говорится в сообщении ведомства.
Как сообщалось ранее, 7 августа горный диспетчер вызвал подразделения военизированной горноспасательной части после повышения в шахте концентрации угарного газа. В шахте находились 155 человек, на аварийном участке - семь человек, все они самостоятельно вышли на поверхность. Добыча угля была приостановлена.