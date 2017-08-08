Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд отправил под домашний арест мэра Черногорска в Хакасии

Сибирь
8 августа, 12:29 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 8, августа. /ТАСС

Василия Белоногова подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест мэра города Черногорска в Хакасии Василия Белоногова, которого подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом во вторник сообщила пресс- служба республиканского управления Следственного комитета.

"4 августа 2017 года он был задержан… ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления". Сегодня судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - отметили в СК.

Ранее сообщалось, что Белоногова подозревают в злоупотреблении служебным положении. По версии следователей, мэр с октября 2016 года по июнь 2017 года организовал строительно-монтажные работы на автомойке на участке своей жены. Строительство велось, в том числе и силами муниципального предприятия Черногорска.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Погибла актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина
2
СМИ: Саакашвили покинул территорию Польши
3
Бурджанадзе возложила ответственность за войну в Южной Осетии на Саакашвили
4
СМИ: на фасаде отеля Трампа в Нью-Йорке разместили портрет Путина
5
Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратуры
6
Футболист Луан может пройти медобследование для "Спартака" в конце недели в Риме
7
S&P: новые санкции против РФ усиливают неопределенность на рынке газа в ЕС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама