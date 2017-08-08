Суд отправил под домашний арест мэра Черногорска в Хакасии

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КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. Суд отправил под домашний арест мэра города Черногорска в Хакасии Василия Белоногова, которого подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом во вторник сообщила пресс- служба республиканского управления Следственного комитета.
"4 августа 2017 года он был задержан… ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления". Сегодня судом обвиняемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - отметили в СК.
Ранее сообщалось, что Белоногова подозревают в злоупотреблении служебным положении. По версии следователей, мэр с октября 2016 года по июнь 2017 года организовал строительно-монтажные работы на автомойке на участке своей жены. Строительство велось, в том числе и силами муниципального предприятия Черногорска.