Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В развитие старейшего города Красноярского края вложат 2,5 млрд рублей

Сибирь
8 августа, 13:02 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 8, августа. /ТАСС

Работы по благоустройству и развитию инфраструктуры города приурочат к 400-летию Енисейска

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. В развитие города Енисейск в 2017-2019 году вложат 2,5 млрд рублей. Президиум совета при губернаторе Красноярского края утвердил проект "Енисейск-400", направленный на сохранение историко-культурной среды города, развитие туризма и повышение качества жизни жителей Енисейска, сообщила пресс-служба регионального Министерства соцполитики.

"В течение 2017-2019 годов на реализацию проекта "Енисейск-400" планируется направить 2,5 млрд рублей", - сообщило ведомство.

В рамках проекта, к 400-летнему юбилею города планируется отреставрировать 22 объекта культурного наследия, благоустроят 18 дворовых территорий, построят 60-квартирный жилой дом для переселения граждан из аварийного жилья. Также планируется работы по благоустройству и водопонижению улицы Ленина, построят комплекс водозаборных и водоочистных сооружений, акушерский корпус, новую котельную. Проект также предполагает увеличение туристского и экскурсионного потока в Енисейск и Енисейский район.

В 2019 году Енисейск - старейший город Красноярского края - отметит 400-летие. Енисейск - единственный город в крае, о праздновании юбилея которого принят указ президента России.

Город вошел в перечень 41 исторического поселения России. Исторический центр Енисейска в 2000 году внесен в число кандидатов на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в России. Благодаря высокой сохранности планировочной структуры и целостности исторической застройки XVIII-XX веков Енисейск является уникальным памятником градостроительного искусства. Всего в городе на государственной охране находится 24 объекта культурного наследия федерального значения и 72 объекта регионального значения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
Президент РФ Владимир Путин во время рыбалки
10
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
4
Путин принял участие в церемонии выпуска молоди омуля в Байкал
10
День ВДВ без фонтанов: как десантники ходили на субботник и кормили детей попкорном
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Погибла актриса театра "Сатирикон" Полина Шанина
2
СМИ: Саакашвили покинул территорию Польши
3
Бурджанадзе возложила ответственность за войну в Южной Осетии на Саакашвили
4
СМИ: на фасаде отеля Трампа в Нью-Йорке разместили портрет Путина
5
Кинотеатры Симферополя прекратили показ трейлера фильма "Матильда" по просьбе прокуратуры
6
Футболист Луан может пройти медобследование для "Спартака" в конце недели в Риме
7
S&P: новые санкции против РФ усиливают неопределенность на рынке газа в ЕС
Темы дня
Новости партнеров
Реклама