В развитие старейшего города Красноярского края вложат 2,5 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 8 августа. /ТАСС/. В развитие города Енисейск в 2017-2019 году вложат 2,5 млрд рублей. Президиум совета при губернаторе Красноярского края утвердил проект "Енисейск-400", направленный на сохранение историко-культурной среды города, развитие туризма и повышение качества жизни жителей Енисейска, сообщила пресс-служба регионального Министерства соцполитики.

"В течение 2017-2019 годов на реализацию проекта "Енисейск-400" планируется направить 2,5 млрд рублей", - сообщило ведомство.

В рамках проекта, к 400-летнему юбилею города планируется отреставрировать 22 объекта культурного наследия, благоустроят 18 дворовых территорий, построят 60-квартирный жилой дом для переселения граждан из аварийного жилья. Также планируется работы по благоустройству и водопонижению улицы Ленина, построят комплекс водозаборных и водоочистных сооружений, акушерский корпус, новую котельную. Проект также предполагает увеличение туристского и экскурсионного потока в Енисейск и Енисейский район.

В 2019 году Енисейск - старейший город Красноярского края - отметит 400-летие. Енисейск - единственный город в крае, о праздновании юбилея которого принят указ президента России.

Город вошел в перечень 41 исторического поселения России. Исторический центр Енисейска в 2000 году внесен в число кандидатов на включение в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в России. Благодаря высокой сохранности планировочной структуры и целостности исторической застройки XVIII-XX веков Енисейск является уникальным памятником градостроительного искусства. Всего в городе на государственной охране находится 24 объекта культурного наследия федерального значения и 72 объекта регионального значения.