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Двое детей погибли при обрушении перекрытия недостроенного здания в Новосибирской области

Сибирь
8 августа, 13:45 дата обновления: 8 августа, 13:56 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 8, августа. /ТАСС

Инцидент произошел в населенном пункте Дорогино

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НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Двое 11-летних детей погибли в результате обрушения плиты перекрытия недостроенного здания в населенном пункте Дорогино Черепановского района Новосибирской области. Об этом сообщает во вторник пресс-служба регионального управления МЧС.

"В Черепановском районе в н. п. (населенном пункте - прим. ТАСС) Дорогино дети играли в недостроенном здании, произошло обрушение плиты перекрытия, под которой погибли два 11-летних ребенка", - говорится в сообщении.

Присутствовавший на стройке 19-летний брат одного из погибших в результате инцидента не пострадал.

По факту произошедшего управление Следственного комитета по Новосибирской области проводит проверку, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. По данным следователей, обрушение произошло примерно в 17:00 (13:00 мск) на стройке частного жилого дома. На место выехало руководство местного управления СК и полиции района. 

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