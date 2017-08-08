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Новосибирские филологи нашли на Алтае копию знаменитого сочинения Ивана Грозного

Сибирь
8 августа, 14:55 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 8, августа. /ТАСС

Страницы рукописи "Канона Ангелу Грозному воеводе" были вклеены в печатную книгу, в прошлом принадлежавшую староверам

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Часовник, открытый на сочинении «Канон Ангелу Грозному воеводе»

Часовник, открытый на сочинении «Канон Ангелу Грозному воеводе»

© Новосибирский государственный университет

НОВОСИБИРСК, 8 августа. /ТАСС/. Филологи Новосибирского госуниверситета (НГУ) обнаружили в музее города Бийска в Алтайском крае копию одного из знаменитых сочинений Ивана Грозного - "Канон Ангелу Грозному воеводе". Страницы рукописи были вклеены в печатную книгу, в прошлом принадлежавшую староверам, сообщила во вторник пресс-служба НГУ.

"В целом этот текст, литературно индивидуальный, окрашенный чувствами самого автора, выявляет в Грозном талантливого поэта и знатока гимнографии", - приводит пресс-служба слова доцента кафедры древних литератур и литературного источниковедения Гумманитарного института НГУ Валентина Мельничук.

"Канон Ангелу Грозному воеводе" в рукописях известен под авторством Парфения Уродивого. Этим же именем подписано сочинение, посвященное полемике, которую вел царь Иван Грозный с чешским пастором Яном Рокитой. Уже в XIX веке возникло предположение, что Парфений Уродивый - псевдоним самого царя.

В XX веке оно было научно обосновано академиком Дмитрием Лихачевым, издавшим сочинение в серии "Памятников литературы Древней Руси" наряду с другими стихотворными произведениями царя.

Исторические находки

Рукописные листы студенты НГУ, проходившие практику в Бийском музее, нашли между страницами старинного часовника (сборника молитв), который принесла в музей 85-летняя местная жительница Мария Кузьминична: книга в темном кожаном переплете осталась от ее родителей, приехавших из Владимирской области.

Ученые выяснили, что часовник был напечатан в конце XVIII века (после 1790 г.) в тайной старообрядческой типографии Федора Карташова, а входящие в него две вставки являются рукописными копиями известных сочинений второй четверти XVI и первой четверти XVII веков. Оба текста представляют собой образцы гимнографии - основной формы стихотворного творчества в древнерусской литературе.

Второй рукописный текст - это краткий вариант "Службы иконе Софии Премудрости Божией", созданной известным российским писателем первой половины XVII в. князем Семеном Шаховским.

Работая над часовником, филологи пришли к выводу, что рукописные вставки были сделаны в книгу почти 100 лет спустя: об этом говорят и характер бумаги, и почерки переписчиков.

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