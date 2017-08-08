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Омский бизнесмен предстанет перед судом за незаконное захоронение 500 тонн опасных веществ

Сибирь
8 августа, 15:20 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

Отходы c полихлорбифенилами утилизировались на территории Омской, Новосибирской, Тюменской и других областей

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ОМСК, 8 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Директор компаний "Мерк" и "Природоохранное предприятие "Мерк" Дмитрий Золотарев предстанет перед судом по обвинению в незаконном захоронении на территории Омской, Новосибирской, Тюменской и других областей более 500 тонн экологически опасных отходов, ущерб от которого превысил 89 млн рублей. Об этом сообщила во вторник ТАСС старший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова.

"Директор ООО "Мерк" и ООО "Природоохранное предприятие "Мерк" обвиняется в совершении преступления по статье "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, если эти деяния создали угрозу причинения существенного вреда здоровью человека или окружающей среде, а также повлекли отравление и загрязнение окружающей среды" УК РФ. Исполняющий обязанности прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение, дело будет передано в омский суд для рассмотрения", - рассказала Булихова.

По версии следствия, Золотарев в 2010-2015 годах договорился с предприятиями в различных регионах России об утилизации отходов общей массой около 500 тонн c полихлорбифенилами (вещество I класса опасности) в составе. При этом выполнить свои обязательства он не мог, так как используемое на его предприятиях оборудование не предназначено для обезвреживания подобных отходов. Полученные загрязняющие вещества Золотарев просто сливал на землю в различных местах на территории Омской, Новосибирской, Тюменской областей, города Тюмени и других субъектов РФ, уточнила Булихова.

Уголовное дело было возбуждено в декабре 2015 года, когда специалисты Росприроднадзора и прокуроры после ряда сообщений в местных СМИ смогли найти подтверждение доставке опасных отходов в Омскую область. В частности, специалисты доказали факт доставки в Омск 3 тонн загрязняющего вещества, которое было обнаружено на свалке в городе Выкса Нижегородской области.

Полихлорбифенилы - группа органических соединений, применяются в качестве изолятора в электротехнике, в частности в виде диэлектрических жидкостей в трансформаторах и конденсаторах. Даже однократное загрязнение этим веществом донных отложений в водоемах может привести к постоянному их накоплению в организмах рыб, моллюсков и ракообразных. Они также подавляют иммунитет человека. Их поступление в организм провоцирует развитие рака, поражений печени, почек, нервной системы, кожи (нейродермиты, экземы, сыпи).

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