Неизвестные ограбили АЗС в Иркутской области, убив кассира

ИРКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Полиция Иркутской области предпринимает меры к задержанию неизвестных, совершивших в среду утром ограбление с убийством на АЗС "Солзан" в нескольких километрах от Байкальска, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД

"Сегодня около 8:30 (3:30 мск) в дежурную часть отдела МВД поступило сообщение о том, что в служебном помещении автозаправочной станции с огнестрельным ранением обнаружено тело женщины-кассира. В ходе проведенного осмотра предварительно установлено, что с места происшествия похищены денежные средства, вырученные от продажи топлива. Сумма похищенного устанавливается", - отметили в пресс-службе.

Для оказания помощи из Иркутска в Слюдянский район уже направлены наиболее опытные сотрудники управления уголовного розыска, а также эксперты-криминалисты регионального главка.

Ведется поиск свидетелей и очевидцев из числа местных жителей, а также автомобилистов, чьи транспортные средства были оборудованы видеорегистраторами.