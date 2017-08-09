Возбуждено уголовное дело по факту гибели детей на стройке в Новосибирской области

Барабанов: предсезонный турнир в Сочи помог ХК СКА войти в игровой ритмСпорт 9 августа, 9:08
Милутинович: сборная России по футболу имеет потенциал, чтобы выйти из группы на ЧМ-2018Спорт 9 августа, 9:07
Гилл: Кубок конфедераций в России получил только положительные отзывыСпорт 9 августа, 8:56
ЦБ отозвал лицензию у НКО "Континент Финанс" и банка "Анелик РУ"Экономика и бизнес 9 августа, 8:49
Щебелин лидируют в велогонке Москва - Владивосток перед заключительным этапомСпорт 9 августа, 8:40
Чемпион мира Дэвис проведет бой в андеркарте поединка Макгрегор - Мэйуэзер-младшийСпорт 9 августа, 8:33
Россия и Индонезия условились повысить координацию спецслужб в борьбе с ИГПолитика 9 августа, 8:20
Гилл: Англия поддержит кандидатуру Сорокина на выборах в совет ФИФАСпорт 9 августа, 8:19
ВЦИОМ: россияне стали лучше оценивать политическую и экономическую ситуацию в странеОбщество 9 августа, 8:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Следственные органы в Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух 11-летних детей при обрушении плит недостроенного частного дома в Черепановском районе. Выживший молодой человек рассказал следователю о том, что они пришли на стройку собирать металл, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области.
"Возбуждено уголовное дело по факту смерти детей 2005 и 2006 годов рождения в рабочем поселке Дорогино Черепановского района Новосибирской области, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - отмечается в сообщении.
Предварительно установлено, что 8 августа около 17 часов два ребенка и 19-летний молодой человек пришли на неогороженную территорию недостроенного одноэтажного дома, незаконно возведенного в 2004-2006 гг. Каркас и фундамент строения выполнены из железобетонных плит, скрепленных между собой металлической проволокой. Дети развязали стальную проволоку, соединявшую плиты, и стали их раскачивать. Одна из плит упала внутрь здания и придавила детей, молодому человеку удалось спастись.
Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и собственника земельного участка, изъяли необходимую документацию в местной администрации.