Возбуждено уголовное дело по факту гибели детей на стройке в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Следственные органы в Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух 11-летних детей при обрушении плит недостроенного частного дома в Черепановском районе. Выживший молодой человек рассказал следователю о том, что они пришли на стройку собирать металл, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области.

"Возбуждено уголовное дело по факту смерти детей 2005 и 2006 годов рождения в рабочем поселке Дорогино Черепановского района Новосибирской области, по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум лицам")", - отмечается в сообщении.

Предварительно установлено, что 8 августа около 17 часов два ребенка и 19-летний молодой человек пришли на неогороженную территорию недостроенного одноэтажного дома, незаконно возведенного в 2004-2006 гг. Каркас и фундамент строения выполнены из железобетонных плит, скрепленных между собой металлической проволокой. Дети развязали стальную проволоку, соединявшую плиты, и стали их раскачивать. Одна из плит упала внутрь здания и придавила детей, молодому человеку удалось спастись.

Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и собственника земельного участка, изъяли необходимую документацию в местной администрации.