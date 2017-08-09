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ФСИН проверит информацию об избиениях осужденных в ИК в Красноярске

Сибирь
9 августа, 9:35 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 9, августа. /ТАСС

По данным правозащитников, в ИК № 31 избиты свыше 48 человек

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© ТАСС/Станислав Красильников, архив

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. ФСИН проведет проверки информации о якобы избиениях и пытках осужденных в едином помещении камерного типа (ЕПКТ) исправительной колонии (ИК) № 31 в Красноярске. Об этом в среду сообщил журналистам начальник ГУФСИН по Красноярскому краю Николай Васильев.

"Мной издан приказ о создании комиссии для проверки фактов о пытках и избиениях, якобы имеющих место в едином помещении камерного типа ИК-31. Сегодня с утра работает группа", - сообщил он.

По словам Васильева, проверка будет проведена в сжатые сроки, в течение десяти дней. "Если появятся факты, заслуживающие юридической оценки, то там сроки удлинятся", - добавил он.

Начальник краевого ГУФСИН отметил, что ЕПКТ предназначено для изоляции осужденных, являющихся наиболее злостными нарушителями режима содержания. "Это категория осужденных, негативно влияющих на основную массу спецконтингента, многие из них поддерживают и распространяют так называемые воровские традиции", - рассказал Васильев. По его словам, люди, указные в обращении правозащитников, осуждены за особо тяжкие преступления: терроризм, бандитизм, убийства.

Ранее правозащитный портал "Территория пыток" со ссылкой данные на краевой Общественной наблюдательной комиссии сообщил, что заключенные жалуются на избиения в исправительной колонии. По данным правозащитников, избиты свыше 48 человек. Среди пожаловавшихся на пытки есть и Аслан Черкесов, который в октябре 2011 года был осужден на 20 лет колонии строгого режима по делу об убийстве болельщика "Спартака" Егора Свиридова во время драки в Москве на Кронштадском бульваре. Дело имело большой общественный резонанс.

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