Недоимка в бюджет Новосибирской области за первое полугодие составила 5,5 млрд рублей

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НОВОСИБИРСК, 9 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Недоимка в консолидированный бюджет Новосибирской области по итогам первого полугодия текущего года составила 5,5 млрд рублей, сообщил в среду журналистам губернатор региона Владимир Городецкий.
"При в целом положительном исполнении бюджета за первое полугодие есть настораживающая тенденция - большой, не изменившийся уровень задолженности по налогам. Недоимка на сегодняшний день составляет 5,5 млрд рублей", - сказал он, отметив, что уже за июль планы получения доходов по налогам на прибыль недовыполнены на 1 млрд рублей.
Губернатор отметил, что задолженность практически не изменилась с прошлого года, а она является резервом для выполнения так называемого "листа ожидания", в него входят программы, на которые в бюджете не хватает средств.
"Например, в гораздо большем объеме надо пополнять программу "Чистая вода", программу реформироавния ЖКХ, необходимы дополнительные средства на строительство социальных объектов", - уточнил губернатор, отметив, что "лист ожидания" оценивается в текущем году в 12 млрд руб. и полученная недоимка решила бы хотя бы часть проблем, отмеченных в нем.
Городецкий подчеркнул, что еще в апреле дал поручение министерству финансов выработать ряд мер по погашению налоговых долгов, однако разработанные меры эффекта пока не дали, в сентябре правительство еще раз обсудит вопрос по снижению недоимки.
Исполнение бюджета Новосибирской области за первое полугодие 2017 года одобрено правительством региона на заседании 7 августа. В целом доходы бюджета Новосибирской области в первом полугодии были исполнены в сумме более 59 млрд рублей, что составляет почти 49% от плановых показателей года.