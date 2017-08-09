В Бурятии возбуждено 52 уголовных дела по фактам лесных пожаров

УЛАН-УДЭ, 9 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили 52 уголовных дела по фактам лесных пожаров в Бурятии, сообщили в среду в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства. Дела были возбуждены в течение пожароопасного сезона, который длится в регионе с апреля.

"За пожароопасный сезон выявлено 25 виновников возникновения лесного пожара. Возбуждено 52 уголовных дела, предусмотренных ст. 261 УК РФ ("Уничтожение или повреждение лесных насаждений"), к уголовной ответственности привлечены два лица", - сообщили в агентстве.

Кроме того, как сообщают в республиканском главке МЧС, в связи с нарушением противопожарного режима составлено более 2,5 тыс. протоколов об административных правонарушениях.

С начала пожароопасного сезона в Бурятии произошло более 670 лесных пожаров. Площадь, пройденная огнем, составила около 260 тыс. га. Сейчас в лесах республики действует режим чрезвычайной ситуации, он введен уже во второй раз - впервые в этом году он действовал с 13 июня по 24 июля. Вход в лес во время действия этого режима запрещен, нарушение карается штрафом в размере от 4 тыс. рублей до 500 тыс. рублей.

По данным на утро среды в Бурятии зарегистрировано 17 возгораний на территории 1,3 тыс. га. Борьбу с огнем ведут почти 700 человек, привлечено более 100 единиц тяжелой и лесопожарной техники, два вертолета МИ-8 и два самолета Бе-200.