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Эксперт: Алтаю необходимы новые технологии для сохранения позиций в производстве сыров

Сибирь
9 августа, 11:00 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 9, августа. /ТАСС

На территории края много заводов старой формации, отметил директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко

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© Артем Геодакян/ТАСС

БАРНАУЛ, 9 августа. /ТАСС/. Новые технологии необходимо внедрять предприятиям сырной отрасли Алтайского края, чтобы не потерять позиции одного из лидеров в РФ по производству сыров. Такую точку зрения в среду во время конференции "Перспективы развития сыроделия в России", проходящей в Алтайском крае в рамках всероссийского автопробега "Дорогу Молоку!", высказал журналистам директор Центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.

"В пересчете производства сыров на сырое молоко со времени продуктового эмбарго у Алтайского края - рост 36%, значительная доля сырого молока идет на производство сыра, а в Калужской области в 2,5 раза за это время, соответственно, там динамика очень серьезная. Речь о том, что край, конечно, крупный производитель сыра в РФ, но этого мало, и край может потерять свои позиции, если он не предпримет экстренных мер по развитию своего производства", - сказал Мищенко.

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Руководитель центра изучения молочного рынка отметил, что это серьезная тенденция, которая создает жесткие конкурентные условия на российском рынке - производители вступают в жесткую конкуренцию между собой. Мищенко подчеркнул, что конкуренция должна складываться не по цене, а по качеству: необходимы технологи новой формации, которые могут предоставить конечному потребителю нужный продукт. Пока же традиционные технологии советского типа, зачастую используемые производителями, не могут этого дать.

"На территории края много заводов старой формации, нужно не только технологическое переоборудование, но "переоборудование" в головах технологов и собственников. Нужно введение новых видов сыра - есть, конечно, сыр "Советский", "Алтайский", "Швейцарский", которые производят традиционно, но надо смотреть глобальнее на мировые тренды. Делаются ли на Алтае сыры типа "камамбер", группы "пармезана"? Практически нет. А потребитель хочет видеть такие сыры по нормальной цене и, соответственно, мы должны научиться делать конкурентоспособные, недорогие, но качественные сыры, и не надо гнаться за дешевизной - покупатель готов купить дороже", - отметил Мищенко.

Сырная отрасль в Алтайском крае

По данным управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, со времени введения продуктового эмбарго, т.е. с 2014 года, к 2016 году производство сыров и сырных продуктов в крае увеличилось с 53,9 тысячи тонн до 55,8 тысячи тонн, а сырных продуктов - с 17,4 тыс. тонн до 27,6 тыс. тонн.

В то же время, по словам руководителя профильного регионального ведомства Татьяны Зелениной, на классических производственных мощностях, действительно, сложно работать, и инвестиционная активность молочных предприятий в регионе наибольшая среди всех хозяйств. Так, в 2016 году было реализовано 20 проектов по реконструкции и модернизации действующих производств с общим объемом вложенных средств 858 млн рублей.

Среднегодовая мощность молокоперерабатывающих предприятий Алтайского края составляет более 2 млн тонн, в 2016 году она использовалась на 44,2%. Индекс производства продукции в целом по молочной промышленности в 2016 году составил 102,2% к показателю 2015 года. В 2016 году объем производства сыра и сырных продуктов в Алтайском крае увеличился на 0,4 %.

Автопробег "Дорогу Молоку!" имеет статус общероссийского движения в поддержку молочной отрасли страны. В этом году 49 экипажей из 15 регионов РФ преодолеют по Новосибирской области, Алтайскому краю и Республике Алтай 1,5 тыс. км для решения трех ключевых задач: популяризации молока и молочной продукции, обмена профессиональным опытом и объединения участников молочной отрасли.

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