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Отголоски землетрясения в Китае ощущались в регионах Сибири

Сибирь
9 августа, 10:49 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 9, августа. /ТАСС

По данным МЧС, колебания можно было почувствовать в городских высотках

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КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Подземные толчки слабой магнитуды были зарегистрированы на территории сибирских регионов после землетрясения в Китае, сообщил в среду Сибирский региональный центр МЧС со ссылкой на данные Центра сейсмологического мониторинга (Красноярск).

"Толчки в 1-2 балла были зарегистрированы в отдельных районах республик Алтай, Тыва, Хакасия, в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях. Особо чувствительные люди в городских высотках почувствовали колебания", - сообщило ведомство. Каких-либо последствий для регионов Сибири не было, уточнили в ведомстве.

В среду в 02:27 мск в Боро-Тала-Монгольском автономном округе Китая было зафиксировано землетрясение магнитудой 8-9. По предварительным данным, подземные толчки привели к разрушению 90 строений, 19 человек получили травмы.

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