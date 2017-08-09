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Под Иркутском нашли последнего из группы подростков, сбежавших из спецшколы

Сибирь
9 августа, 12:32 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 9, августа. /ТАСС

О том, что несовершеннолетние воспитанники в возрасте от 12 до 17 лет самовольно покинули социальное учреждение, стало известно 31 июля

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ИРКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Полиция Иркутской области обнаружила последнего подростка, чье местонахождение оставалось неизвестным после побега 21 воспитанника с девиантным поведением из спецшколы в поселке Тельма Усольского района. Об этом сообщили в среду в пресс-службе главного управления МВД по региону.

"Накануне в результате непрекращающихся поисков сотрудники подразделения участковых уполномоченных межмуниципального отдела МВД России "Боханский" обнаружили 16-летнего юношу в поселке Оса. Известно, что каких-либо противоправных действий ни им, ни в отношении него не совершалось", - сказали в пресс-службе. Поселок Оса, где обнаружили мальчика, находится более чем в 100 км езды от поселка Тельма.

О том, что несовершеннолетние воспитанники в возрасте от 12 до 17 лет самовольно покинули социальное учреждение, стало известно 31 июля. Их искали 25 поисковых групп, составленные из сотрудников наружных служб полиции, в том числе сотрудников отделов по делам несовершеннолетних, ГИБДД и ППС, а также из оперативных работников.

На следующий день в спецшколу были возвращены 15 подростков, остальные, за исключением последнего, были найдены в течение недели. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Халатность". Отвечая на вопросы следователей о причинах ухода вернувшиеся мальчики сказали, что на улице стояла хорошая погода, и они захотели прогуляться.

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