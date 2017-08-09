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Администрация Омска выделила 328 млн руб. на капитальный ремонт моста в центре города

Сибирь
9 августа, 13:27 UTC+3 ОМСК ОМСК 9, августа. /ТАСС

Юбилейный мост на время ремонта будет полностью перекрыт из-за демонтажа конструкций, поэтому мэрия подготавливает и ремонтирует объездные пути

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ОМСК, 9 августа. /ТАСС/. Мэрия Омска выделила 328 млн рублей на проведение капитального ремонта Юбилейного моста, который расположен в историческом центре города, сообщила в среду пресс-служба городской администрации. Проведение ремонта, в ходе которого конструкции моста будут частично демонтированы, необходимо для восстановления транспортно-эксплуатационных характеристик сооружения.

"На капитальный ремонт Юбилейного моста выделено 328 миллионов рублей. В настоящий момент объявлен конкурс на проведение работ, которые должны быть завершены не позднее декабря 2018 года", - уточнили в мэрии.

В соответствии с проектной документацией, разработанной компанией "Сибмост-Стройпроект", в ходе ремонта будут заменены отдельные конструктивные элементы моста, устранены причины крена фундамента, отремонтированы бетонные поверхности и конструкции.

По словам исполняющего обязанности мэра Омска Сергея Фролова, мост на время ремонта будет полностью перекрыт из-за демонтажа конструкций, поэтому администрация города подготавливает и ремонтирует объездные пути.

Юбилейный мост был спроектирован институтом "Ленгипротрансмост" и сдан в эксплуатацию в 1967 году. Из- за наличия в конструкции консолей длиной более 20 метров этот омский мост отнесен к уникальным объектам. Транспортный объект находится в центре города и соединяет две части нынешней улицы Ленина - исторические Любинский проспект и улицу Дворцовая. С моста открывается вид место слияния рек Иртыш и Омь, где в 1716 году высадился подполковник Иван Бухольц и основал Омскую крепость.

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