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Автопарк реанимобилей Омска обновится в 2017 году на 90%

Сибирь
9 августа, 14:39 UTC+3 ОМСК /Корр. ТАСС, Алексей Петров

В городе работают 11 реанимационных бригад, новые машины позволят полностью закрыть потребность в реанимобилях

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© ТАСС/Владимир Смирнов

ОМСК, 9 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Правительство Омской области выделило 50 млн рублей на приобретение машин скорой помощи, которое позволит более чем на 90 % обновить автопарк реанимобилей Омска. Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.

"На выделенные средства будут приобретены две машины скорой помощи и 10 реанимобилей, которые поступят городским медикам. Сегодня в Омске работают 11 реанимационных бригад, и эти десять машин позволят полностью закрыть потребность в реанимобилях", - уточнили в Минздраве.

Собеседник агентства уточнил, что еще один реанимобиль был приобретен в прошлом году, поэтому все бригады еще до конца года будут работать на новых машинах. Еще две машины скорых помощи будут направлены в сельские районы региона.

За 2016 и 2017 годы в рамках программы поддержки автомобильной промышленности за счет средств федерального бюджета Омская область получила 34 единицы санитарного транспорта (15 полноприводных автомобилей класса В, 18 заднеприводных автомобилей класса В и один автомобиль класса С на базе Ford). Региональное правительство за 40 млн рублей приобрело 20 санитарных автомобилей повышенной проходимости, которые были направлены в пострадавшие от паводка районы и на замену автомобилей скорой помощи с высоким износом.

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