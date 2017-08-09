Избирком Красноярского края единогласно выбрал нового председателя

КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Красноярского края выбрала в среду нового председателя. Им стал начальник экспертно-аналитического управления губернатора региона, член комиссии Алексей Подушкин, сообщил ТАСС зампред краевого избиркома Александр Попов.

"На заседании был избран Алексей Подушкин. За него проголосовали все 14 членов комиссии", - сказал Попов.

Как сообщалось ранее, предыдущий председатель избиркома Константин Бочаров досрочно покинул свой пост по семейным обстоятельствам. Он возглавлял региональную избирательную комиссию с мая 2003 года. Кандидатура Подушкина была рекомендована ЦИК России.