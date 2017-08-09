Избирком Красноярского края единогласно выбрал нового председателя

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КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Красноярского края выбрала в среду нового председателя. Им стал начальник экспертно-аналитического управления губернатора региона, член комиссии Алексей Подушкин, сообщил ТАСС зампред краевого избиркома Александр Попов.
"На заседании был избран Алексей Подушкин. За него проголосовали все 14 членов комиссии", - сказал Попов.
Как сообщалось ранее, предыдущий председатель избиркома Константин Бочаров досрочно покинул свой пост по семейным обстоятельствам. Он возглавлял региональную избирательную комиссию с мая 2003 года. Кандидатура Подушкина была рекомендована ЦИК России.