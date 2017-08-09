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Избирком Красноярского края единогласно выбрал нового председателя

Сибирь
9 августа, 14:43 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 9, августа. /ТАСС

Комиссию возглавил начальник экспертно-аналитического управления губернатора региона Алексей Подушкин

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КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Красноярского края выбрала в среду нового председателя. Им стал начальник экспертно-аналитического управления губернатора региона, член комиссии Алексей Подушкин, сообщил ТАСС зампред краевого избиркома Александр Попов.

"На заседании был избран Алексей Подушкин. За него проголосовали все 14 членов комиссии", - сказал Попов.

Как сообщалось ранее, предыдущий председатель избиркома Константин Бочаров досрочно покинул свой пост по семейным обстоятельствам. Он возглавлял региональную избирательную комиссию с мая 2003 года. Кандидатура Подушкина была рекомендована ЦИК России.

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