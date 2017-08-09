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Более 2 тыс. учебных мест создадут в 2017 году в Новосибирской области

Сибирь
9 августа, 15:18 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 9, августа. /ТАСС

В регионе будут сданы в эксплуатацию четыре школы

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НОВОСИБИРСК, 9 августа. /ТАСС/. Более двух тысяч новых учебных мест будет создано в школах Новосибирской области в 2017 году, сообщил в среду журналистам министр образования, науки и инновационной политики региона Сергей Нелюбов.

"В этом году в Новосибирской области будут сданы в эксплуатацию четыре школы, в общей сложности будет создано 2 тысячи 16 учебных мест. Создание новых учебных мест, повышение качества образования - является для нас одной из приоритетных задач", - сказал он.

Всего в Новосибирской области функционирует 1750 образовательных организаций, среди них 993 общеобразовательных школ. На 1 сентября 2017 года в школах области будет обучаться 313,9 тыс. человек, из них 35763 первоклассников - практически столько же, что и в 2016 году.

В 2017 году по инициативе губернатора региона Владимира Городецкого и депутатов Законодательного собрания Новосибирской области возобновлены мероприятия по ремонту кровель и замене оконных блоков, на эти цели из областного бюджета выделено 300 млн рублей. Ведется ремонт 54 спортивных объектов. В целях улучшения условий проживания детей в специальных (коррекционных) школах в 2017 году на ремонтные работы из областного бюджета выделено более 43 млн рублей.

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