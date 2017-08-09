ОНФ: в Омской области в ходе лесозаготовительных работ уничтожаются памятники археологии

ОМСК, 9 августа. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Объекты культурного наследия и памятники археологии в северных районах Омской области уничтожаются в ходе лесозаготовительных работ, сообщил в среду ТАСС координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Омской области Игорь Новошинский.

"Северные районы Омской области насыщены памятниками археологии разных эпох. Это городища, могильники, места религиозных действий, которые высокий берег Иртыша позволил сохранить. В ходе лесозаготовительных работ с использованием тяжелой техники все это культурное наследие просто уничтожается", - сказал Новошинский.

По его словам, основной причиной этого является несогласованность действий Главного управления лесного хозяйства Омской области и регионального Министерства культуры. "Минкульт должен давать согласие на проведение работ и подтверждать, что в таких местах нет памятников, но по факту это не происходит. ГУ лесного хозяйства в своих обращениях не приводит конкретных географических координат, которые необходимы для проведения археологической экспертизы", - сообщил представитель ОНФ. Он отметил, что в 2016 году в соседней Тюменской области было проведено около 120 таких экспертиз, а в Омской области в сельских районах - ни одной.

В качестве примера общественник привел ситуацию с объектом археологического наследия федерального значения "Айткулово-2" в Тарском районе. "Местный житель возвел в лесу жилые постройки и провел линию электропередач прямо на территории памятника, которому, по оценке Минкульта, нанесен значительный урон", - сказал общественник.

Новошинский рассказал, что ОНФ обратились в ГУ лесного хозяйства и Министерство культуры с призывом разработать регламент по взаимодействию, чтобы не допускать уничтожения объектов культурного наследия. "Ведомства признали, что проблема существует и пообещали до конца августа разработать проект регламентирующих документов и пригласить общественников на обсуждение", - сказал представитель ОНФ.

Территория Среднего Прииртышья, где находится Омская область, была заселена древними людьми еще 14 тыс. лет назад. В бронзовом веке эта территория испытала мощное влияние развитых скотоводческо-земледельческих адроновской и карасукской культур. Территория Омской области насыщена памятниками археологии. Только в июле этого года в центре Омска при ремонте исторического здания было обнаружено несколько захоронений времен бронзового века.