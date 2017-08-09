СК возбудил дело в отношении жителя Красноярского края за жестокое обращение с дочерью

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КРАСНОЯРСК, 9 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено против жителя Зеленогорска за жестокое обращение с дочерью, сообщила в среду пресс-служба следственного управления СК по Красноярскому краю.
Ранее на местных интернет-ресурсах появилось видео, на котором видно, как водитель одной рукой удерживает младенца в открытом окне автомобиля, а другой ведет машину.
"По материалам процессуальной проверки информации СМИ возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя города Зеленогорска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего")", - сообщили в ведомстве.
Следствие подозревает мужчину в использовании жестоких и недопустимых методов воспитания дочери. Кроме того, следствие установило, что днем 1 февраля 2016 года мужчина, стоя на краю крыши девятиэтажного дома, на вытянутой руке держал свою трехмесячную дочь за левую ногу вниз головой.