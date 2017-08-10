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Реконструкция моста через Енисей в Кызыле завершится к концу 2019 года

Сибирь
10 августа, 8:01 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 10, августа. /ТАСС

Единственный в городе мост через реку находится в аварийном состоянии после землетрясения 2013 года

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КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. Реконструкция Коммунального моста в Кызыле, единственной переправы в столице Тувы, завершится в конце 2019 года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

"Дорожная карта" по реализации плана реконструкции утверждена правительством Республики Тыва. Весь объем работ рассчитан на три года и должен завершиться в декабре 2019 года. Проект оценивается в 1,2 млрд рублей", - сообщили в ведомстве.

На первый этап работ в 2017 году федеральным бюджетом выделяется 200 млн рублей, республика вкладывает 11 млн рублей. Кроме того, Тува профинансировала проектно- изыскательские работы. Проект направлен на государственную строительную экспертизу. Она завершится в конце августа, после чего будут проведен тендер по определению подрядчика.

Реконструкция предусматривает строительство еще одного моста на две полосы рядом с действующим, который будет отремонтирован. "В итоге двухполосное движение в каждую сторону начнется от кольцевой дороги на улице Кочетова до развилки Кара-Хаак - Абакан на правом берегу", - пояснил руководитель ГАУ "Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва" Александр Галкин.

Сейчас в Кызыле существует один мост через Енисей - Коммунальный, - который находится в аварийном состоянии после землетрясения 2013 года. Он рассчитан на максимальный поток до 1,5 тыс. машин в сутки, но сегодня за то же время пропускает около 15 тыс. единиц транспорта. В результате реконструкции пропускная способность увеличится вдвое.

Как сообщал ТАСС, в апреле премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, по которому Туве в 2017 году будут выделены дополнительные средства из резервного фонда правительства РФ. Республика вошла в число семи регионов, которые получат помощь на финансирование дорожной деятельности.

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