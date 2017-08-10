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Жилищные сертификаты погорельцам в Иркутской области выдадут до 1 сентября

Сибирь
10 августа, 8:05 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 10, августа. /ТАСС

Реализация таких сертификатов - достаточно длительная процедура, а президентом дано поручение заселить людей в новое жилье до 30 сентября, отметил губернатор Сергей Левченко

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Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов (слева) и губернатор Иркутской области Сергей Левченко

Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов (слева) и губернатор Иркутской области Сергей Левченко

© Официальный портал Иркутской области

ИРКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Выдача жилищных сертификатов семьям, пострадавшим от природных пожаров в Иркутской области, должна быть завершена к сентябрю. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Поставлена задача завершить выдачу свидетельств на денежные выплаты для приобретения жилых помещений погорельцам до 1 сентября. Опыт показывает, что реализация таких сертификатов - достаточно длительная процедура. А президентом дано поручение заселить людей в новое жилье до 30 сентября. Поэтому к этому сроку у всех пострадавших должно быть оформлено право собственности на него", - сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко, чьи слова привели в пресс-службе.

На данный момент жилищные сертификаты получили 246 семей, 138 из них полностью утратили имущество при пожаре. Как уточнили корреспонденту ТАСС в пресс-службе правительства региона, всего необходимо выдать 317 сертификатов. Еще порядка 50 документов предстоит получить жителям ликвидированной деревни Бубновка, где в конце апреля сгорело почти 60 домов, и погорельцам из Тайшетского района.

В минувшую пятницу, 4 августа, вопрос с обеспечением жильем иркутских погорельцев затронул в ходе совещания в Бурятии президент РФ Владимир Путин, поручивший заселить всех в срок до 30 сентября. Ранее на прошлой неделе полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, что регионы Сибири, в которых в ходе крупных пожаров весной сгорели десятки жилых домов, в том числе Приангарье, испытывают трудности с обеспечением жильем погорельцев и могут не уложиться в установленные срок.

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