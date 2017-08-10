Жилищные сертификаты погорельцам в Иркутской области выдадут до 1 сентября

ЦБ ввел временную администрацию в крымский Генбанк и привлек Собинбанк инвесторомЭкономика и бизнес 10 августа, 9:20
"Мумий Тролль" выпустит новый альбом зимой 2017 годаКультура 10 августа, 9:14
"Куньлунь Ред Стар Юниор" может провести домашние матчи МХЛ в Санкт-Петербурге или РигеСпорт 10 августа, 8:59
Турнир по боксу "Шелковый путь" создан российскими и китайскими спортивными функционерамиСпорт 10 августа, 8:42
Космический корабль Dragon отправит на МКС прибор для получения ткани легкогоКосмос 10 августа, 8:14
Жилищные сертификаты погорельцам в Иркутской области выдадут до 1 сентябряСибирь 10 августа, 8:05
Роспотребнадзор призвал посетителей маникюрных салонов быть осмотрительнееОбщество 10 августа, 7:59
Пентагон: Россия имела полное право на выполнение наблюдательного полета над ВашингтономМеждународная панорама 10 августа, 7:37
Солнечно и до 28 градусов тепла будет в столичном регионеМосква 10 августа, 6:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ИРКУТСК, 10 августа. /ТАСС/. Выдача жилищных сертификатов семьям, пострадавшим от природных пожаров в Иркутской области, должна быть завершена к сентябрю. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства региона.
"Поставлена задача завершить выдачу свидетельств на денежные выплаты для приобретения жилых помещений погорельцам до 1 сентября. Опыт показывает, что реализация таких сертификатов - достаточно длительная процедура. А президентом дано поручение заселить людей в новое жилье до 30 сентября. Поэтому к этому сроку у всех пострадавших должно быть оформлено право собственности на него", - сказал губернатор Иркутской области Сергей Левченко, чьи слова привели в пресс-службе.
На данный момент жилищные сертификаты получили 246 семей, 138 из них полностью утратили имущество при пожаре. Как уточнили корреспонденту ТАСС в пресс-службе правительства региона, всего необходимо выдать 317 сертификатов. Еще порядка 50 документов предстоит получить жителям ликвидированной деревни Бубновка, где в конце апреля сгорело почти 60 домов, и погорельцам из Тайшетского района.
В минувшую пятницу, 4 августа, вопрос с обеспечением жильем иркутских погорельцев затронул в ходе совещания в Бурятии президент РФ Владимир Путин, поручивший заселить всех в срок до 30 сентября. Ранее на прошлой неделе полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сообщил, что регионы Сибири, в которых в ходе крупных пожаров весной сгорели десятки жилых домов, в том числе Приангарье, испытывают трудности с обеспечением жильем погорельцев и могут не уложиться в установленные срок.