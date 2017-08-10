Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки выросла на 12 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в регионах Сибири за сутки выросла на 12,1 тыс. га - до 50,7 тыс. га, сообщили в четверг в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны.

"В Сибири пожары действуют на площади 50,7 тыс. га - рост составил 12,1 тыс. га. В Красноярском крае зарегистрировано 34,3 тыс. га - рост на 5 тыс. га. В Иркутской области площадь увеличилась почти вдвое - с 7,8 тыс. га до 14,8 тыс. В Бурятии площадь продолжает расти - сегодня она составила 1,5 тыс. га, накануне - 1,3 тыс", - сказали в ведомстве.

В Лесопожарном центре Красноярского края ТАСС уточнили, что пожары действуют в Эвенкийском, Кежемском, Богучанском районах. Угрозы населенным пунктам нет. К местам возгораний оперативно доставлены сотрудники центра, силами которых четыре пожара на площади 135 га локализованы. В тушении пожаров принимают участие 450 человек, задействовано 26 единиц техники.

Иркутская область

По данным региональной диспетчерской службы Иркутской области, утром 10 августа в локализованной стадии находятся восемь лесных пожаров: три возгорания в Усть-Кутском районе, по два в Качугском и Киренском и один в Зиминском районе. Общая площадь локализованных возгораний - 796,7 га леса и 412,5 га нелесных территорий.

Продолжают действовать четыре пожара: два в Усть-Илимском районе и по одному в Качугском и Казачинско- Ленском районах на общей площади 640 га леса и 140 непокрытых лесом га.

В зоне постоянного космического наблюдения находится 31 лесной пожар.

Забайкалье и Бурятия

В Забайкальском крае, по данным регионального Минприроды, тушат два лесных пожара на площади 5,5 га, еще одно возгорание локализовано на 85 га. Угрозы населенным пунктам нет.

В борьбе с огнем участвуют 83 человека, в том числе 32 парашютиста-десантника, задействовано 14 единиц техники. Авиамониторинг на территории лесного фонда проводят три самолета Cessna.

Кроме того, на труднодоступных и удаленных территориях действуют два пожара общей площадью 1,1 тыс. га. Они возникли из-за гроз, населенным пунктам и объектам экономики не угрожают. Прогнозируемые затраты на тушение этих пожаров окажутся больше, чем причиненный вред, поэтому работы по их ликвидации не проводят.

В Бурятии удалось локализовать восемь пожаров, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства. С огнем в республике борются более 700 человек, задействовано более 100 единиц тяжелой и лесопожарной техники, а также два вертолета МИ-8 и самолет Бе-200.