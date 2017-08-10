Минсельхоз Новосибирской области планирует завершить в этом году инвентаризацию земель

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НОВОСИБИРСК, 10 августа. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Инвентаризация земель Новосибирской области должна завершиться в текущем году, в оборот планируется ввести около 600 тысяч га неиспользуемых сельхозугодий, сообщил в четверг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске министр сельского хозяйства региона Василий Пронькин.
"Инвентаризацию завершим этим годом. По нашим подсчетам, надо ввести в оборот 600 тысяч га земли", - сказал он.
Министр подчеркнул, что районы области, в частности одни из самых передовых в регионе Тогучинский и Мошковский, заинтересованы в этой программе.
Инвентаризация земель сельхозназначения в Новосибирской области началась в 2015 году. Вся территория области разделена на 30 районов и составляет 178,2 тысяч кв. км. Власти региона не могут назвать точное количество неиспользуемых земель сельхозназначения до завершения инвентаризации, однако предполагается, что их не менее 25% от всех посевных площадей.
В настоящее время в регионе находится в обороте 3,3 млн га сельхозугодий. В 2016 году аграрии ввели в оборот около 8 тысяч га неиспользованных земель
По данным Министерства сельского хозяйства России, всего в Сибирском федеральном округе находится более 4 млн га неиспользуемых сельхозземель.