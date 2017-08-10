Энергетики Кузбасса направили 1,4 тыс. исков на взыскание 937 млн руб. долгов в 2017 году

КЕМЕРОВО, 10 августа. /ТАСС/. Крупнейшая энергосбытовая компания Кемеровской области "Кузбассэнергосбыт" (входит в Группу "Мечел") направила за первое полугодие 2017 года около 1,4 тыс. исков в суды на неплательщиков на общую сумму более 937 млн рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе организации.

"Общая сумма исковых заявлений от ПАО "Кузбассэнергосбыт" в суды различных инстанций превысила 937 млн рублей. За первое полугодие этого года органами судебной власти выдано 994 исполнительных документа, сумма взыскиваемых средств по которым превысила 417 млн рублей", - сказали в организации.

По данным "Кузбассэнергосбыт", среди крупнейших должников - компания "Водоснабжение" города Белово с долгом в 105,6 млн рублей, компания "Тепло" города Междуреченска - ее долг 102,9 млн рублей, компания "ГТП" города Киселевск с долгом 82,7 млн рублей. В энергосбытовой организации подчеркивают, что используют все способы работы в борьбе с должниками, что позволяет избежать большего накопления долгов.

"Факт обращения в суд имеет ощутимый дисциплинирующий эффект: должники начинают погашать задолженность за электроэнергию", - отмечают в организации.

Как сообщалось ранее, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень на селекторном совещании с регионами отметил, что такие регионы как Кемеровская область, где задолженность за год выросла на 293%, вызывают беспокойство. Долги предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы в Кузбассе на 1 июля 2017 года составили 6 млрд 746,79 млн рублей - по сравнению с аналогичным периодом прошлого года это меньше на 196,2 миллионов.

По данным департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона, одна из причин несвоевременной оплаты - управляющие компании не обеспечивают в полном объеме собираемость платежей с населения. В связи с этим они не своевременно рассчитываются с ресурсоснабжающими организациями, а те не оплачивают в полном объеме энергоресурсы поставщикам. В то же время, по данным профильного ведомства, долги населения за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 1 июля этого года увеличились на 716,1 млн рублей и составили 3 млрд 434,7 млн рублей.