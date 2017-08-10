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"Росгеология" до конца 2019 г. проведет поиск золота в Западных Саянах

Сибирь
10 августа, 12:15 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 10, августа. /ТАСС

Площадь поисков составит 180 кв. километров

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КРАСНОЯРСК, 10 августа. /ТАСС/. "Росгеология" к 2020 году проведет геологоразведочные работы по поиску рудного золота в пределах Узюпской площади Усинского золоторудного района в Западных Саянах (Красноярский край). Об этом сообщила в четверг компания.

"Росгеология" проведет поисковые работы на рудное золото в пределах Узюпской площади Усинского золоторудного района. Соответствующий государственный контракт заключен между холдингом и департаментом по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу, который выступает заказчиком в рамках проекта", - сообщает компания.

Площадь поисков составит 180 квадратных километров.

"В итоге должны быть локализованы прогнозные ресурсы золота категорий Р1 и P2, выполнена геолого-экономическая оценка выявленных золоторудных объектов по укрупненным показателям, разработаны рекомендации по направлению дальнейшей геологоразведки в пределах территории", - отмечается в сообщении.

"Росгеология" создана указом президента в России в 2011 году на базе одного из старейших геологоразведочных предприятий России - "Центргеологии". 100% капитала "Росгеологии" находится в собственности государства. Холдинг осуществляет полный спектр услуг, связанных с геологоразведкой: от региональных исследований до параметрического бурения и мониторинга состояния недр.

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