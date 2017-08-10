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Суд продлил до ноября арест экс-главы кемеровского главка СК

Сибирь
10 августа, 12:15 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 10, августа. /ТАСС

Сергей Калинкин вместе с еще семью фигурантами дела обвиняется в вымогательстве 51% акций кузбасского АО "Разрез "Инской"

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Экс-глава управления Следственного комитета по Кемеровской области Сергей Калинкин

Экс-глава управления Следственного комитета по Кемеровской области Сергей Калинкин

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

НОВОСИБИРСК, 10 августа. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска в четверг продлил до ноября арест бывшего руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области Сергея Калинкина, который вместе с еще семью фигурантами дела обвиняется в вымогательстве 51% акций кузбасского АО "Разрез "Инской" стоимостью не менее 1 млрд рублей.

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© ТАСС/Евгений Курсков

Суд в Новосибирске продлил домашний арест бывшим вице-губернаторам Кузбасса

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Суд в Новосибирске продлил домашний арест временно отстраненным чиновникам из Кузбасса

"Продлен срок содержания под стражей Сергея Калинкина до 13 ноября", - сообщили ТАСС в суде.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту вымогательства по предварительному сговору 51% акций АО "Разрез "Инской" у Антона Цыганкова в ноябре 2016 года. Рыночная стоимость акций составляет не менее 1 млрд рублей. Среди восьми фигурантов дела высокопоставленные чиновники, представители СУ СК РФ по области и бизнеса Кемеровской области.

Центральный районный суд Новосибирска ранее отправил 6 подозреваемых под домашний арест - и.о. первого замгубернатора Александра Данильченко и вице-губернатора Кемеровской области Алексея Иванова, начальника департамента административных органов администрации региона Елену Троицкую, заместителя руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел кемеровского главка СК Сергея Крюкова, старшего следователя этого отдела Артемия Шевелева и учредителя ООО "ПТК "Уголь" Александра Щукина.

Руководителя следственного управления СК России по Кемеровской области Сергея Калинкина суд арестовал, его доверенное лицо Геннадий Вернигор первоначально также находился под стражей, однако позднее суд сменил ему меру пресечения на домашний арест.

Всем им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство"). Кроме того, действия представителей СК и обладминистрации проверяются на предмет превышения ими своих должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).

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