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На Алтае отец довел детей до истощения "лечебной диетой", возбуждено дело

Сибирь
10 августа, 15:06 UTC+3 БАРНАУЛ БАРНАУЛ 10, августа. /ТАСС

Вес шестилетнего мальчика составлял 11 кг при норме в 20 кг

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БАРНАУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после того, как в городе Алейске Алтайского края местный житель, по версии следователей, довел двух своих шестилетних детей до истощения "лечебной диетой". Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета (СУСК) РФ по региону.

"На одном из личных приемов руководителя СУСК по Алтайскому краю две жительницы Алейска сообщили, что в семье сына одной из них имеет место ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по отношению к шестилетним близнецам - мальчику и девочке. Была проведена доследственная проверка и возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ ("Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию малолетних"), - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, то, что 34-летний отец назвал "лечебной диетой", продолжалось с 2013 года по 2017 год. Сообщается также, что по отношению к детям применялись физические наказания за проступки и шалости.

"Результат противоправных действий стали замечать сотрудники детсада, неоднократно видевшие следы побоев, они зафиксировали незначительную на протяжении нескольких лет прибавку веса у одного из близнецов и обратились к медикам. Была диагностирована значительная недостача в весе, слабый уход - вес шестилетнего мальчика составлял 11 кг при норме в 20 кг", - отметили в следственном управлении.

Как пояснили ТАСС в ведомстве, ранее отец выгнал из дома родную мать детей и добился лишения ее родительских прав, мотивируя это тем, что она не занимается их воспитанием. На данный момент родительские права женщине удалось восстановить, и дети проживают с ней и с бабушкой. В следственном комитете говорят, что сейчас дети имеют хороший уход, их вес приблизился к норме.

Следствию предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, установить связь между действиями отца и последствиями и оценить вред здоровью близнецов. Также следствие даст правовую оценку действиям органов профилактики, на территории обслуживания которых проживали дети.

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