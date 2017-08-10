В Алтайском крае на закупку техники к выборам-2017 выделили более 5 млн рублей

БАРНАУЛ, 10 августа. /ТАСС/. Закупка необходимой техники и технических средств к выборам 10 сентября 2017 года в Алтайском крае обойдется региональному бюджету порядка 5,3 млн рублей. Средства будут направлены на приобретение флэш-карт и автоматизированные рабочие места для участковых избирательных комиссий, сообщила журналистам в четверг председатель региональной избирательной комиссии [Крайизбиркома] Ирина Акимова.

"Осуществлена госзакупка на 4,5 млн рублей. К концу августа она пройдет все стадии, связанные с приобретением 100 автоматизированных рабочих мест для работы участковых избирательных комиссий, техника будет передана на площадки сельских районов. Также размещен госзаказ на 800 тыс. руб. на торги, связанные с централизованной закупкой за счет средств краевого бюджета флэш-носителей исключительно для заливки и работы с программами QR-кодирования на участках", - сказала Акимова, подчеркнув, что каждый избирательный участок региона будет иметь свой носитель.

Руководитель Крайизбиркома отметила, что в этом году Алтайский край в соответствии с постановлением ЦИК реализует большой проект по внедрению технологии составления протоколов участковых избирательных комиссий с помощью машиночитаемого кода - QR-кодирования. Такой системой планируется обеспечить около 92% из 1643 избирательных участков. Как сообщалось ранее, технология QR-кода, в который переведут данные протоколов участковых избирательных комиссий, позволит в 10 раз сократить время ввода информации в базу ГАС "Выборы" и исключить повторный ввод протоколов.

На сегодня, по данным Крайизбиркома, на мандаты глав сельских поселений, депутатов претендует 12661 кандидат. В целом в процедурах выдвижения принимали участие девять политических партий. Более 52% выдвинуты партией "Единая Россия", самовыдвиженцы - около 19%, около 15% - от ЛДПР, 7% - КПРФ, около 6,5% - от партии "Справедливая Россия", около 0,5% - кандидаты других партий.

В Алтайском крае 10 сентября в Единый день голосования будут избраны 6150 глав и депутатов разных уровней, по десятому округу пройдут повторные выборы в Законодательное собрание региона, будут сформированы новые представительные органы в городах Рубцовск и Яровое.