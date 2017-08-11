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Одного из самых опасных преступников России приговорили в Чите к 23 годам колонии

Сибирь
11 августа, 10:24 UTC+3 ЧИТА /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Участник преступной группы "Осиновские" Андрей Дрюнин признан виновным в совершении 57 преступлений, в том числе убийств и похищений

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© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ЧИТА, 11 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Забайкальский краевой суд в пятницу приговорил к 23 годам лишения свободы участника преступной группы "Осиновские" Андрея Дрюнина, признанного виновным в совершении 57 преступлений, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Виктория Михайлюк.

Пресс-секретарь регионального управления Следственного комитета Егор Марков напомнил ТАСС, что Дрюнин более пяти лет находился в федеральном розыске и входил в десятку самых опасных преступников, разыскиваемых МВД России.

"Первые пять лет он проведет в тюрьме, остальные годы - в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен компенсировать моральный вред потерпевшим в общей сумме 8,5 млн рублей, а также 1,2 млн рублей материального вреда солидарно с другими участниками банды - Игорем Осинцевым и Дмитрием Ведерниковым", - пояснила Михайлюк.

Дрюнина признали виновным в том, что с 2000 по 2013 годы он единолично и в составе преступных групп совершил 57 тяжких и особо тяжких преступлений. Так, с сентября 2000 года по октябрь 2010 года он убил 11 человек, похитил двоих людей, совершил более 20 вымогательств, а также пять разбоев, два грабежа и другие преступления. Среди потерпевших помимо россиян были граждане Китая.

"Он также являлся одним из ответственных за вооружение лидеров и участников банды. В арсенале "Осиновских" в 2004-2007 годы было нарезное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства: автоматы Калашникова, пистолеты различных модификаций, ручной противотанковый гранатомет, гранаты Ф-1 и РГД-5 и другое оружие", - добавила пресс-секретарь суда.

Уголовное дело Дрюнина рассматривалось в особом порядке, с ним заключили досудебное соглашение о сотрудничестве.

Один из самых опасных преступников

Полиция задержала преступника в апреле 2015 года в Иркутске. При обыске у Дрюнина изъяли пистолет Макарова с боеприпасами, три поддельных паспорта и более 20 мобильных телефонов.

В апреле 2016 года Центральный районный суд Читы признал Дрюнина виновным в покушении на убийство троих человек и приговорил к девяти годам колонии строгого режима. Это наказание частично присоединили к окончательному приговору суда.

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