В Новосибирской области в течение пяти лет от угрозы подтопления избавят 4,5 тыс. домов

НОВОСИБИРСК, 11 августа. /ТАСС/. Мелиоративные работы по осушению самых подтопляемых городов - Куйбышева, Барабинска и Татарска, расположенных в болотистой местности, начались в Новосибирской области. В течение пяти лет 4,5 тыс. домов избавят от угрозы подтопления, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

"В течение пяти лет 4,5 тыс. объектов жилищного фонда и социально-культурной сферы будут выведены из потенциальной зоны подтопления и затопления. В настоящее время начался отвод поверхностных вод с территории Гуляевского жилмассива Куйбышева, строительство водоотводных каналов с водопропускными сооружениями в южной части Барабинска", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что самым масштабным проектом станет защита от подтопления 2750 объектов в Татарске. Работы планируется завершить до 2019 года, их стоимость составит 66 млн рублей.

По данным властей, всего в защите от подтопления в Новосибирской области нуждаются 17 населенных пунктов. Работы финансируются из областного бюджета, их стоимость составляет около 4 млрд рублей.