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В Забайкалье восстановили уникальный буддийский храм, сгоревший в 2014 году

Сибирь
11 августа, 12:05 UTC+3 АГИНСКОЕ /Корр. ТАСС, Илья Баринов

Агинский дацан, построенный в XIX веке, сгорел 27 мая 2014 года из-за короткого замыкания

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Дацан в поселке городского типа Агинское. 2008 год

Дацан в поселке городского типа Агинское. 2008 год

© ИТАР-ТАСС/Евгений Епанчинцев

АГИНСКОЕ /ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ/, 11 августа. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Более 130 буддийских священнослужителей-лам из регионов России и Монголии провели в пятницу многочасовой обряд освящения главного храма (Цогчен-дуган) крупнейшего в Забайкалье буддистского монастыря - Агинского дацана, восстановленного после пожара 2014 года.

"Обряд начался в шесть утра, с перерывами он будет продолжаться до вечера. В нем участвуют 135 священнослужителей из разных регионов России и Монголии. Церемонию возглавил Пандито Хамбо лама, глава Буддийской традиционной сангхи (церкви) России Дамба Аюшеев", - сообщил корреспонденту ТАСС настоятель (шэрээтэ-лама) дацана Бадма Цыбиков.

По его словам, основные работы по восстановлению храма завершены, но еще предстоят работы в алтарной части, где, в том числе, нужно установить большую фигуру Будды, работы по резьбе и росписи дугана. Их планируют завершить в течение года. "Но с сегодняшнего дня дуган полноценно функционирует", - подчеркнул настоятель.

Главный скульптор реставрационной компании "Лотос" Балжир Цыжипов рассказал, что после пожара 2013 года от здания остались только фундамент и стены. За это время реставраторам удалось почти полностью восстановить облик храма - сложнее всего было воссоздать внутреннее убранство сооружения с массивными деревянными колонами.

"Основную роль в финансировании реставрационно- ремонтных работ сыграло Министерство культуры РФ. За три года министерство в рамках федеральной целевой программы выделило на это около 100 млн рублей. И если бы не решающая позиции Минкультуры России в этом вопросе, освящения сегодня бы не было", - отметил член Совета Федерации РФ от Забайкальского края Баир Жамсуев.

Он также подчеркнул большую роль общественности: жителей Забайкальского края и других регионов страны за три года пожертвовали 21 млн рублей. "На наше обращение откликнулись тысячи россиян, каждый из которых помог в восстановлении дугана в меру своих возможностей", - сказал Жамсуев. Он отметил, что важный вклад в это дело внес Народный артист СССР Иосиф Кобзон, который уже 20 лет представляет регион в Государственной думе.

Празднование продлится два дня

Помимо буддийских священнослужителей, участниками обряда освящения стали сотни верующих. Они начали приходить в храм еще рано утром - обходить вокруг дугана, молиться, оставлять пожертвования.

Одним из тех, кто приехал в Агинский дацан, чтобы взглянуть на восстановленный храм, стал российских скульптор, художник и ювелир Даши Намдаков. "Это очень важное событие не только для верующих, но и для всей культуры", - сказал он. В беседе с корреспондентом ТАСС Намдаков поблагодарил "всех неравнодушных людей, которые участвовали в восстановлении Цогчен-дугана".

Празднование восстановление главного храма Агинского буддийского монастыря продолжатся в субботу, когда здесь пройдут концерт и спортивные состязания.

Памятник культуры федерального значения

Буддийский храм XIX века сгорел 27 мая 2014 года из-за короткого замыкания. Монахи и прихожане успели вынести из горящего здания книги, алтарь и реликвии. Общими усилиями из огня вызволили статую Будды Шакьямуни.

Агинский дацан - объект культурного наследия федерального значения. Он расположен в семи километрах от поселка Агинское - административного центра Агинского бурятского округа. Монастырь основан в 1811 году, его главный храм возведен в 1886 году. В конце 1930-х годов власти закрыли монастырь, разместив в его главном храме туберкулезный и наркологический диспансеры, главный храм обители вновь открылся в 2004 году.

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